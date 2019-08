Został on zatrzymany przez policję. "Sprawca poddał się bez żadnego strzału; żaden z funkcjonariuszy nie jest ranny" - poinformował rzecznik policji w El Paso, sierżant Robert Gomez.

Zgodnie z informacjami uzyskanymi przez Associated Press w wyspecjalizowanej w przeprowadzaniu działań o wysokim poziomie niebezpieczeństwa jednostce taktycznej SWAT (Special Weapons and Tactics) sprawca strzelał do ludzi w supermarkecie Walmart, a nie - jak podawano wcześniej - w pobliskiej galerii handlowej Cielo Vista Mall.

Część mediów utrzymuje, że liczba zabitych może być wyższa. Stacja telewizyjna ABC podała, że zginęło 19 osób, wliczając w to jedną osobę, która zmarła w szpitalu od odniesionych ran.

Jest wielu rannych sobotniej strzelaniny, chodzi o co najmniej 40 osób - podała stacja telewizyjna NBC. Do szpitali trafiło 23 osoby, jedna osoba zmarła od odniesionych ran.

Nie wiadomo, jakie były motywy działania 21-latka. Lokalna stacja telewizyjna KTSM w El Paso opublikowała wcześniej w sobotę dwa zdjęcia domniemanego sprawcy zrobione dzięki kamerom monitoringu. "Mężczyzna był raczej młody, miał na sobie spodnie khaki oraz czarny podkoszulek i energicznie wymachiwał karabinem przy wchodzeniu do galerii handlowej" - relacjonuje Reuters.

Do strzelaniny doszło w sobotę po południu. Policja informowała na Twitterze, że funkcjonariusze odpowiedzieli na zgłoszenie o strzałach, jakie miały paść w centrum handlowym Cielo Vista oraz ostrzegła mieszkańców, by ze względów bezpieczeństwa trzymali się od tego miejsca z daleka.

Centrum handlowe, w którym padły strzały, znajduje się przy autostradzie międzystanowej, we wschodniej części miasta. El Paso położone jest na zachodzie stanu Teksas, przy granicy z Meksykiem.(PAP)

mars/