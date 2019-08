WIG20 spadł na zamknięciu 2,4 proc. do 2.164,14 pkt., WIG zniżkował 2,1 proc. do 57.157,80 pkt., mWIG40 poszedł w dół o 1,5 proc. do 3.850,88 pkt., a sWIG80 stracił 1,3 proc. do 11.699,63 pkt.

Spośród indeksów sektorowych negatywnie wyróżniły się: WIG-odzież (-4,1 proc.), WIG-górnictwo (-4,0 proc.), WIG-GAMES (-3,7 proc.) i WIG-leki (-3,6 proc.).

Indeks WIG-banki był na najniższym poziomie od czerwca 2018 – spadek o 1,9 proc.

W trakcie sesji Bloomberg Intelligence podał, że w kontekście oczekiwanego wyroku TSUE, według jego wyliczeń, siedem z dziesięciu największych polskich banków stanęłoby w obliczu niedoboru kapitału wynoszącego 19,7 mld zł, gdyby ich walutowe kredyty hipoteczne zostały przeliczone na złote, przy założeniu odpisania 45 proc. z nich.

W skrajnym scenariuszu, gdyby zaszła potrzeba przeliczenia całych portfeli walutowych na złote, to wskaźnik Tier 1 w ośmiu bankach spadłby poniżej wymaganego minimum, a całkowity deficyt kapitałowy wzrósłby do 25 mld zł, przy czym Millennium Bank, mBank i Getin Noble stanowią ponad 70 proc. całości. ING i Pekao są jedynymi kredytodawcami, których kapitał nie spadnie poniżej wymaganego progu w obu scenariuszach.

Obroty na GPW wyniosły 805 mln zł, z czego 719 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

Od początku poniedziałkowej sesji, kiedy notowania WIG20 rozpoczęły się ok. 10 pkt. poniżej piątkowego zamknięcia, indeks systematycznie spadał, przy czym od ok. godz. 15 zniżka przyspieszyła.

Podobnie zachowywały się inne rynki wschodzące europejskiej części EMEA - WIG20 odnotował największą zniżkę na ich tle, ale spadały także rynki bazowe, w tym DAX, CAC40 czy FTSE 100.

DAX stracił 1,72 proc., a S&P500 zniżkował 1,98 proc. o 17.20.

W gronie spółek z WIG20, których kursy akcji najbardziej straciły, były: CD Projekt – spadek o 6,1 proc., PGNiG – ze stratą o 5,5 proc. i CCC – w dół o 4,7 proc. Zniżkowała również cena KGHM – o 4,3 proc.

Cena akcji CD Projekt poszła w dół w najwyższym jednosesyjnym tempie od 23 października 2018.

Kurs CCC znajdował się na najniższym poziomie od lutego 2016 – od tegorocznego maksimum z kwietnia akcje obuwniczej spółki zniżkowały ok. 45 proc.

Kurs KGHM po trzeciej zniżkowej sesji z rzędu był najniżej od października 2018 roku.

Miedź na giełdzie metali Comex była wyceniana najniżej od czerwca 2017 roku.

Agencja Bloomberg poinformowała przed poniedziałkową sesją, że analitycy JP Morgan obniżyli rekomendację dla polskiej miedziowej spółki do "niedoważaj" z "neutralnie", obniżając cenę docelową akcji spółki do 70 zł ze 104 zł.

Jednocześnie w trakcie sesji agencja podała, że analityk DM mBanku Jakub Szkopek obniżył zalecenie dla KGHM do „redukuj” z „trzymaj” – cena docelowa została obniżona z 98,35 zł do 80,38 zł.

Ze spółek z WIG20 wzrost odnotował jedynie Play, jego walory zdrożały – o 0,6 proc.

Na szerokim rynku negatywnie wyróżniły się akcje Oponeo. pl – spadek o 8,1 proc., EkoExport – w dół o 7,9 proc. i Bioton – ze spadkiem o 7,6 proc. Zniżkowała również – o 5,2 proc. – cena PKP Cargo.

PKP Cargo po piątej sesji spadkowej z rzędu było najniżej od lipca 2016 roku.

Pozytywnie ze spółek szerokiego rynku wyróżniły się akcje Onico – wzrost o 66,7 proc. (TKO, gdyż od godz. 12.54 notowania były równoważone) oraz Unimot – w górę o 7,3 proc.

W piątek w nocy Onico, notowane na NewConnect, podało, że rada nadzorcza powołała na stanowisko prezesa zarządu Marka Marchlińskiego, będącego przedstawicielem inwestora branżowego, z którym spółka prowadzi rozmowy w zakresie ustalenia warunków potencjalnej inwestycji kapitałowej w spółkę wraz z uruchomieniem finansowania obrotowego.

W trakcie poniedziałkowej sesji na rynek napłynęła informacja, że Unimot podwyższył prognozę finansową dla zysku EBITDA – spółka oczekuje skonsolidowanej EBITDA za 2019 rok na poziomie 46,2 mln zł wobec 34,0 mln zł wcześniej.