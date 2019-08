Cytowane przez Bloomberga badanie Eurobarometru zostało przeprowadzone jeszcze przed rekordowymi temperaturami w Europie w zeszłym miesiącu oraz doniesieniami o największej utracie pokrywy lodowej Grenlandii w ciągu jednego dnia. Ursula von der Leyen, przyszła przewodnicząca Komisji Europejskiej, obiecała zebrać aż 1 bilion euro na walkę ze zmianami klimatu w nadchodzącym dziesięcioleciu.

O ile w 2015 r. niemal 60 proc. respondentów najbardziej obawiało się imigracji, to obecnie wskaźnik ten spadł do ok. 33 proc. To nadal największe zmartwienie ankietowanych obywateli UE, ale na drugim miejscu plasuje się zagrożenie związane ze zmianami klimatu. Takie utrapienie zgłasza ok. 22 proc. respondentów. Od 2017 r. niezmiennie spada obawa przed atakami terrorystycznymi – aktualnie taki lęk zgłasza ok. 19 proc. ankietowanych, tyle samo, co zaniepokojonych stanem gospodarki. W 2014 r. to właśnie gospodarka była największym zmartwieniem – na nią wskazywało ok. 40 proc. badanych.

