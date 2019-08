"W ciągu siedmiu miesięcy 2019 roku z lotniska odleciało lub na nie przyleciało 1 880 465 pasażerów. Wobec takiego samego okresu rok wcześniej to wzrost o 5 procent" - poinformował port w komunikacie.

W lipcu lotnisko odprawiło 297 254 pasażerów. "To kolejny miesiąc wzrostu i najlepszy pod względem liczby pasażerów lipiec w ponad siedmioletniej historii podwarszawskiego lotniska" - podkreślono. Jak dodano, w stosunku do analogicznego miesiąca w 2018 roku, oznacza to 4,7 proc. wzrost, czyli blisko 300 tysięcy więcej podróżnych odprawionych na lotnisku w Modlinie.

"Dla pasażerów ze znacznej części Warszawy oraz północno-wschodniej Polski, Warszawa/Modlin to już lotnisko pierwszego wyboru. Stąd chcą latać do pracy i na wakacje i tu przybywać, mając do dyspozycji około 50 połączeń regularnych i 13 czarterowych" - powiedział cytowany w komunikacie p.o. prezesa Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa/Modlin Leszek Chorzewski.

Przypomniał, że lotnisko wyposażone jest w system odprawy z użyciem bramek biometrycznych.

Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa/Modlin istnieje od 2012 roku. Znajduje się 37 kilometrów od centrum Warszawy, w pobliżu drogi ekspresowej S7 i linii kolejowej Warszawa-Modlin. W ub.r. z portu skorzystało ponad 3 mln podróżnych. Modlin obsługuje regularne rejsy irlandzkiego Ryanaira. Z lotniska realizowane są także loty czarterowe do m.in. Tunezji, Turcji, Hiszpanii, Bułgarii i Grecji. Rejsy obsługują touroperatorzy w Polsce – Itaka, TUI Poland, Grecos Holiday i Coral Travel.

