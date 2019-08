Simteract rozważa debiut giełdowy w przyszłym roku



Warszawa, 07.08.2019 (ISBnews) - Simteract, spółka rozwijająca symulatory i gry, "myśli o debiucie giełdowym w kontekście przyszłego roku", poinformował CEO Marcin Jaśkiewicz.

"W kontekście giełdowym mamy kilka scenariuszy w zależności od wyników rozmów z wydawcami dla naszej gry „Trainsim Europe". Myślimy o giełdzie w kontekście przyszłego roku" - powiedział Jaśkiewicz podczas InnerValue Tech & Gaming Review.

Spółka rozwija systemy graficzne i symulatory, w tym rozwiązanie Traffic AI, a także np. helicopter training simulator. Ponadto rozwija projekty gamingowe - "Neverdark", czyli strategia w postelektrycznym świecie, która ma być wydana na początku przyszłego roku. Wedlug słów Jaśkiewicza, tytuł jest dostępny w early access na Steam.

Kolejnym projektem gamingowym jest "Trainsim Europe", który korzysta z know how spółki w symulatorach.

"Chcemy stworzyć grę z nowoczesnym podejściem do symulatora pociągu dla graczy midcore. Świat ma być otwarty i rozwijający się, a tytuł dostępny na główne platformy. Potrzebujemy ok. 2 mln zł na produkcję. Trwają rozmowy z wydawcami w tym zakresie. Dajemy sobie do 24 miesięcy na wydanie gry. Plan minimum to 100 tys. sprzedanych kopii" - wskazał CEO spółki.

(ISBnews)