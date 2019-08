PGNiG może zrealizować ponad 29 dostaw LNG w tym roku



Warszawa, 07.08.2019 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) może zrealizować więcej niż 29 dostaw LNG do terminalu w Świnoujściu w tym roku, poinformował wiceprezes Maciej Woźniak.

"Mówiliśmy o 29 dostawach w tym roku, ale pewnie będzie więcej. Pewnego rodzaju niespodzianką był I kwartał i dostępne tanie spoty. Zapowiada się przy obecnych cłach chińsko-amerykańskich, że tego gazu będzie całkiem sporo do wzięcia na rynku spotowym, więc pewnie przekroczymy liczbę 29 slotów, czyli dostaw" - powiedział Woźniak dziennikarzom.

Na przyszły rok spółka zapowiada wykorzystanie 39 slotów, czyli okienek zawinięcia do terminalu.

"Oczywiście to też zależy od kształtu rynku bieżącego. Jeżeli dostawy spotowe będą tak korzystne, jak w I połowie tego roku, to pewnie będzie ich więcej" - wskazał wiceprezes.

"Współpraca z terminalem w tym zakresie jest bardzo dobra, wszyscy dążymy do jego maksymalnego wykorzystania" - podsumował Woźniak.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą. Skonsolidowane przychody wyniosły 41,2 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)