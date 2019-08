Na Comex w N.Jorku miedź drożeje o 0,7 proc. do 2,5885 USD za funt.

Import miedzi i jej produktów do Chin w lipcu spadł o 7 proc. rdr do 420 tys. ton - podała chińska administracja celna.

"To, co mówią nam twarde dane, to to, że popyt krajowy jest spowolniony, a w wielu przypadkach nawet dość gwałtownie spada" - mówi Oliver Nugent, strateg ds. metali w Citigroup Inc.

"Chińska gospodarka, jeszcze do niedawna intensywnie wykorzystująca surowce, jest słaba" - dodaje.

Analitycy Morgan Stanley ostrzegają w swojej najnowszej nocie, że globalna gospodarka może wejść w recesję w ciągu najbliższych 9 miesięcy, jeśli wyższe cła USA na chińskie towary i działania odwetowe Chin wobec Stanów Zjednoczonych potrwają przez następne 4-6 miesięcy.

Podczas poprzedniej sesji miedź na LME zdrożała o 22 USD do 5.705,00 USD za tonę.

>>> Czytaj też: Fatalny rok dla bankierów w Europie. Banki zwalniają również w Polsce