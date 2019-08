Spółka zależna Asseco SEE nabędzie spółki Sonet za ok. 4 mln euro



Warszawa, 09.08.2019 (ISBnews) - Asseco South Eastern Europe (Asseco SEE) podjęło decyzję w sprawie nabycia przez spółkę zależną - Payten - 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki SONET společnost s.r.o. i 50% udziałów w kapitale zakładowym spółki Sonet Slovakia s.r.o., w której pozostałe 50% udziałów posiada Sonet společnost s.r.o. za kwotę 4 mln euro, powiększoną o saldo gotówki netto na dzień zamknięcia transakcji oraz o płatności warunkowane osiągnięciem celów finansowych spółek Sonet do wysokości 350 tys. euro, podało ASEE.

"Spółki Sonet prowadzą działalność w Czechach i na Słowacji. Głównym obszarem działalności jest oferowanie usług w zakresie technologii płatniczych, w tym m.in. instalacja i serwis oraz wdrażanie oprogramowania własnego dla terminali płatniczych (POS)" - czytamy w komunikacie.

Celem planowanej akwizycji jest budowa biznesu usług płatniczych w ramach docelowej struktury organizacyjnej o nazwie Payten, podano również.

Asseco South Eastern Europe S.A. zajmuje się działalnością holdingową, polegającą przede wszystkim na zarządzaniu liniami biznesowymi, których działalność koncentruje się w aktualnie należących do Grupy ASEE spółkach z sektora IT z regionu Europy Południowo-Wschodniej i Turcji, a także na inwestowaniu w nowe spółki w tym regionie. ASEE S.A. prowadzi również działalność operacyjną w zakresie sprzedaży usług i oprogramowania wspierającego kanały komunikacji z klientami i procesy biznesowe (contact center), a także rozwiązań uwierzytelniających. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)