Sare chce pozyskać inwestora dla spółek zal. Adepto i Cashback Services



Warszawa, 09.08.2019 (ISBnews) - Sare po przeprowadzeniu ogólnego badania i analizy potencjału rynku w zakresie inwestycji w spółki zależne, tj. Adepto oraz Cashback Services, podjęło decyzję o rozpoczęciu procesu pozyskiwania inwestora do tych spółek, podało Sare.

"Żadne decyzje związane z wyborem inwestora nie zostały podjęte, nie ma pewności, czy ostatecznie proces ten zakończy się sukcesem" - czytamy w komunikacie.

Sare to technologiczna spółka oferująca zaawansowane, dedykowane narzędzia IT, służące wspieraniu sprzedaży i automatyzacji marketingu. W 2016 r. przeszła na główny rynek GPW z NewConnect.

(ISBnews)