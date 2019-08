WIG20 spadł 1,5 proc. do 2.127,61 pkt., WIG zniżkował 1,4 proc. do 56.316,19 pkt., mWIG40 poszedł w dół o 1,8 proc. do 3.808,99 pkt., a sWIG80 zyskał 0,1 proc. do 11.703,25 pkt.

WIG20 rozpoczął piątkową sesję ok. 5 punktów powyżej czwartkowego zamknięcia, po czym wszedł w fazę spadków, trwającą nieprzerwanie do końca notowań.

Indeks naśladował zachowanie niemieckiego DAX-a, a w ujęciu rynków wschodzących europejskiej części EMEA okazał się najsłabszy. Poza Rosją, gdzie indeks RTS stracił 0,9 proc., pozostałe główne parkiety regionu zamknęły się nad kreską.

Obroty na GPW wyniosły 641 mln zł, z czego 586 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

DAX stracił 1,18 proc., a S&P500 zniżkował 0,92 proc. o 17.20.

W gronie spółek z WIG20, których kursy akcji najbardziej straciły, były: PGNiG – spadek o 5,1 proc., PKN Orlen – o 3,4 proc. i Play – o 2,3 proc. Zniżkowała również – o 1,8 proc. – cena Tauronu, a także – o 0,8 proc. – LPP.

Kurs PGNiG był najniżej od listopada 2016 roku – od początku roku cena gazowniczej spółki zniżkowała o ok. 30 proc.

W trakcie piątkowej sesji Tauron poinformował, że podpisał z prezydentem Stalowej Woli list intencyjny w sprawie budowy instalacji spalania paliwa alternatywnego (RDF) - z informacji PAP Biznes wynika, że Tauron wniesie grunt pod budowę instalacji oraz wesprze miasto w pozyskaniu pracowników.

Przed otwarciem piątkowej sesji agencja Bloomberg podała, że Citi podwyższyło rekomendację dla akcji LPP do „kupuj”.

W czasie sesji LPP podało, że planuje emisję pięcioletnich obligacji o łącznej wartości nominalnej do 300 mln zł - emisje będą skierowane do oznaczonych inwestorów kwalifikowanych, a decyzja o nich zapadnie na walnym zgromadzeniu spółki zwołanym na 13 września.

W gronie spółek z WIG20, które odnotowały największe wzrosty, były: Cyfrowy Polsat – o 1,5 proc., Orange – o 0,3 proc. i CD Projekt – o 0,2 proc.

Ze spółek szerokiego rynku pozytywnie wyróżniły się akcje PEM – wzrost o 33,8 proc., Groclin – o 5,0 proc. i Astarty – o 4,6 proc.

Ze spółek szerokiego rynku negatywnie wyróżniły się akcje Elektrobudowy – spadek o 6,0 proc., Kruka – o 5,0 proc. i Medicalghoritmics – o 4,9 proc. Stracił także kurs Ciechu – o 2,5 proc.

W ciągu piątkowej sesji na rynek napłynęła informacja, że uchwały NWZA Ropczyc z 28 czerwca, ustanawiające program motywacyjny dla kadry menadżerskiej, zostały zaskarżone – podała sekcja prasowa warszawskiego Sądu Okręgowego w odpowiedzi na pytanie PAP Biznes.

W piątek przed otwarciem sesji Ciech poinformował, że jego spółka zależna - Ciech Soda Romania - zdecydowała o rozpoczęciu przygotowań na wypadek konieczności wstrzymania produkcji w sytuacji zaprzestania dostaw pary technologicznej przez jedynego dostawcę pary - elektrociepłownię CET Govora - ewentualna hibernacja zakładu nie powinna zagrozić osiągnięciu przez Ciech celu ponad 900 mln zł EBITDA w 2021 r.

Zaproponowana przez dostawcę nowa, wyższa o ok. 135 proc. (wliczając cenę certyfikatów CO2) niż w 2018 roku, cena, uniemożliwia Ciech Soda Romania prowadzenie rentownej działalności biznesowej. (PAP Biznes)