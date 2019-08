Przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk spotka się w niedzielę w kuluarach szczytu G7 we francuskim Biarritz z szefem brytyjskiego rządu jako pierwszy przedstawiciel unijnych instytucji po objęciu przez Johnsona stanowiska szefa rządu.

"Oczekujemy szczegółów (...). Doceniamy zobowiązanie rządu Wielkiej Brytanii w sprawie chęci osiągnięcia uporządkowanego wyjścia, my również uważamy, że jest to lepsze rozwiązanie niż wyjście bezumowne zarówno dla UE jak i dla Zjednoczonego Królestwa" - powiedziało źródło.

Szef brytyjskiego rządu chciałby usunięcia z umowy o wyjściu zapisów o tzw. backstopie. Jest to awaryjne rozwiązanie mające nie dopuścić do przywrócenia twardej granicy (kontrolowanej i chronionej przez służbę celną i policję) między należącą do Unii Europejskiej Republiką Irlandii a Irlandią Północną, stanowiącą część Zjednoczonego Królestwa.

Urzędnik unijny podkreślił, że backstop został uzgodniony w negocjacjach przez obie strony, zarówno unijną jak i brytyjską. "Spodziewam się, że przewodniczący Tusk będzie w trybie słuchania jeśli chodzi o brexit w Biarritz" - zaznaczył.

Johnson spotkał się w środę wieczorem z kanclerz Niemiec Angelą Merkel w Berlinie kolejny raz powtarzając, że backstop musi być usunięty z porozumienia z UE. W Brukseli jego wystąpienie nie zrobiło większego wrażenia.

"Opierając się o to, co usłyszeliśmy wczoraj obawiam się, że będziemy musieli poczekać co najmniej miesiąc, żeby poznać jakieś szczegóły, czy plany z Londynu. Ale może coś bardziej treściwego będzie przedstawione już w niedzielę" - zaznaczyło źródło unijne.

Johnson zapowiada, że jeśli nie doczeka się ustępstw, jest gotów wyprowadzić swój kraj ze Wspólnoty bez umowy regulującej dalsze relacje obu stron. Bruksela odmawia powrotu do negocjacji i wskazuje, że powrót twardej granicy irlandzko-irlandzkiej może zagrozić porozumieniu wielkopiątkowemu z 1998 roku, które w dużej mierze przyczyniło się do zakończenia ponad 30-letniego konfliktu zbrojnego w Irlandii Północnej.

"UE znacznie poważniej bierze pod uwagę bezumowny brexit niż wcześniej. To jest założenie robocze odpowiedzialnych ludzi. Musimy się przygotować do najgorszego możliwego rozwiązania" - zaznaczyło źródło unijne.

Wskazało przy tym, że bezumowne wyjście Wielkiej Brytanii z UE byłoby bardzo negatywnym zjawiskiem biorąc pod uwagę napięcia w światowym handlu. Brexitu jako takiego nie ma jednak w programie szczytu G7, który rozpoczyna się w sobotę.

