Na czwartkowym zamknięciu WIG20 wzrósł 0,1 proc. do 2.108,05 pkt., WIG w dół o 0,04 proc. do 56.118,92 pkt., mWIG40 poszedł w dół o 0,2 proc. do 3.756,04 pkt., a sWIG80 spadł o 0,4 proc. do 11.591,88 pkt.

Obroty na GPW wyniosły 672 mln zł, z czego 612 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

W czwartek WIG20 rozpoczął notowania na poziomie 2.109 pkt. (3 pkt. nad kreską). W pierwszych minutach handlu indeks testował poziom 2.100 pkt., jednak szybko wrócił do poziomu otwarcia i utrzymał trend rosnący do poziomu 2.126 pkt. Około godz. 16.20 notowania zaczęły spadać i indeks zamknął się w pobliżu poziomu otwarcia.

Po otwarciu sesji w USA Dow Jones Industrial rósł o 0,33 proc. a S&P 500 szedł w górę o 0,37 proc. Po 15 minutach handlu notowania zaczęły jednak spadać i około godz. 17.15 indeksy te były odpowiednio: o 0,05 proc. i 0,4 proc. na minusie.

O godz. 17.15 DAX tracił 0,7 proc., FTSE 100 szedł w dół 1,3 proc., CAC 40 zniżkował 0,9 proc., a Euro Stoxx 50 tracił 0,7 proc.

W gronie spółek z WIG20, które odnotowały największe wzrosty, są: Santander Bank Polska – o 2,3 proc. i Lotos – o 2,9 proc.

Najmocniej w WIG20 spadł kurs akcji JSW - w dół o 3 proc. i wyznaczył nowe 3-letnie minimum.

Spółka po zakończeniu czwartkowej sesji opublikowała raport półroczny. Zysk netto Jastrzębskiej Spółki Węglowej, przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej, wyniósł w drugim kwartale 2019 roku 133,3 mln zł wobec 324,1 mln zł rok wcześniej - podała spółka w raporcie. Konsensus PAP Biznes zakładał 110,5 mln zł zysku.

Kurs PGNiG spadł o 2,4 proc. W czwartek przed sesją PGNiG poinformowała, że skonsolidowany zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 roku spadł o 65 proc. - do 248 mln zł.

Notowania GTC spadły o 2,5 proc., a PKP Cargo o 2,4 proc. Obie spółki opublikowały przed sesją wyniki.

Grupa Globe Trade Centre miała w drugim kwartale 2019 roku 23,1 mln euro zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 21,5 mln euro przed rokiem - poinformowała spółka w raporcie półrocznym. Konsensus PAP Biznes zakładał zysk netto na poziomie 25,8 mln euro.

"Wyniki GTC za drugi kwartał są bardzo dobre zarówno z punktu widzenia rachunku cash flow, jak i bilansu. Nie przyniosły one jednak zaskoczeń - są zgodne z naszymi oczekiwaniami" - powiedział analityk DM BOŚ Maciej Wewiórski.

Skonsolidowany zysk netto PKP Cargo po pierwszym półroczu 2019 roku wyniósł 47,9 mln zł wobec wcześniej szacowanych 49,3 mln zł - podała spółka w półrocznym raporcie. Zgodne z szacunkami są natomiast przychody z działalności operacyjnej po sześciu miesiącach 2019 roku, które wyniosły 2,44 mld zł, EBITDA - 450,1 mln zł oraz EBIT 101,9 mln zł.

Ze spółek szerokiego rynku pozytywnie wyróżniały się akcje ZM Kania - kurs w trakcie sesji rósł o 40 proc., a sesję zakończył zyskując 15 proc. Na rynek napłynęła informacja, że Tarczyński złożył warunkową ofertę nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Zakładów Mięsnych Henryk Kania.

Notowania Banku Handlowego spadały na początku sesji o 2 proc. po publikacji wyników, jednak wzrosły po tym, jak prezes banku Sławomir Sikora poinformował, że wyższe odpisy, które obciążyły wyniki w II kw., miały charakter jednorazowy. Sesja zakończyła się 0,2-proc. spadkiem kursu.

Kurs Prairie Mining wzrósł o 8,3 proc., Polwax zyskał 5 proc., 11Bit Studio poszło w górę o 4,2 proc. Notowania Ipopema Securities wzrosły o 11 proc.

Pekabex spadł o 4 proc., a jego kurs znalazł się na najniższym poziomie od debiutu.

