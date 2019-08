Horała powiedział, że okresie badanym przez komisję (2007-15) nastąpiło po pierwsze "wmontowanie dodatkowych luk do systemu podatkowego", a po drugie "niezwykle opieszałe i nieskuteczne, fragmentaryczne usuwanie tych luk". Przewodniczący dodał, że bardzo często w ustawie, która coś uszczelniała, jednocześnie rozszczelniała coś innego, jakby - co zaznaczył Horała - chodziło o to, aby zostawić jakąś możliwość działania podatkowych grup przestępczych.

"Doprowadzono do stanu faktycznego, w który przestępstwa wyłudzeń podatkowych były zagrożone śmiesznie niskimi karami. Ten cały system spowodował, że Polska była naprawdę zieloną wyspą dla oszustów podatkowych" - ocenił poseł.

>>> Czytaj też: Budżet na 2020: niekontrowersyjny i zupełnie fikcyjny. Co się na to składa?