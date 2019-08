Jednolity Plik Kontrolny dla potrzeb VAT (JPK_VAT) to elektroniczna ewidencja zakupów i sprzedaży VAT. Informacje w tej formie muszą co miesiąc składać do urzędu skarbowego płatnicy podatku od towarów i usług.

"W związku z docierającymi do nas sygnałami o opóźnieniach w wysyłce JPK_VAT związanymi z wymianą certyfikatów kluczy publicznych dla środowiska produkcyjnego JPK, informujemy, że organy podatkowe nie będą inicjować postępowań karnych skarbowych dotyczących niezłożenia JPK_VAT w terminie ustawowym, jeżeli złożenie pliku nastąpi do 2 września 2019 r." - czytamy we wtorkowym komunikacie resortu finansów.

Podatnicy, którzy wyślą JPK_VAT za lipiec do 2 września br., nie muszą składać w tej sprawie żadnych wyjaśnień do urzędów skarbowych - podkreślono.

