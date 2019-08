"W dniu 27 sierpnia 2019 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Millennium S.A., w którym uczestniczyło 216 akcjonariuszy reprezentujących 78,53 proc. udziałów w kapitale zakładowym Banku, zatwierdziło połączenie Banku Millennium S.A. z Euro Bank S.A." - poinformował bank.

Dodano, że połączenie Banku Millennium z Euro Bankiem nastąpi poprzez przeniesienie całego majątku, czyli wszystkich aktywów i pasywów Euro Banku w zamian za akcje, które akcjonariuszom Euro Banku wyda Bank Millennium. W związku z połączeniem akcjonariusze Euro Banku, inni niż Bank Millennium, otrzymają akcje własne Banku Millennium nabyte na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w obrocie wtórnym.

Tym samym - jak wskazano - nie nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego Banku Millennium. Stosunek wymiany akcji uzgodniony przez zarządy Banku Millennium i Euro Banku wynosi: 4,1 akcji połączeniowych w zamian za jedną akcję Euro Banku.

Cytowany w komunikacie prezes Banku Millennium Joao Bras Jorge ocenił, że po akwizycji Euro Banku, to kolejny ważny krok w realizacji strategicznych założeń Banku Millennium. "Po fuzji oczekujemy korzyści wynikających z efektu skali i jeszcze efektywniejszej obsługi połączonej bazy klientów" — powiedział.

Zaznaczono, że połączenie stanie się skuteczne w dniu dokonania wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Banku Millennium, co musi być poprzedzone decyzją Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zezwolenia na połączenie oraz na zmiany statutu Banku Millennium.

Celem Banku jest dokonanie prawnego połączenia Banków w dniu 1 października 2019 roku.

Pod koniec maja br. Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego nabycia przez Banco Comercial Português, za pośrednictwem Banku Millennium akcji Euro Banku. Komisja przypomniała wówczas, że zawiadomienie Banku Millennium i BCP zostało złożone w związku z zawarciem 5 listopada ub.r. przez Bank Millennium i SG Financial Services Holding (SGFSH) warunkowej umowy sprzedaży akcji Euro Banku. "Transakcja objęta zawiadomieniem ma polegać na nabyciu przez Bank Millennium od SGFSH 49 769 493 akcji Euro Banku, tj. ok. 99,787 proc. udziału w kapitale zakładowym Euro Banku" - dodano.

Zgodnie z podpisaną w ub.r. umową, Bank Millennium ma kupić Euro Bank za 1,83 mld zł. Millennium informowało wówczas, że ostateczna cena zostanie skorygowana o zmianę wartości księgowej Euro Banku w dniu zamknięcia transakcji.

Po fuzji Bank Millennium będzie miał siódme miejsce na rynku pod względem wartości aktywów, depozytów i kredytów. Dzięki transakcji bank ma znacznie zwiększyć zasięg geograficzny poprzez poprawę obecności w mniejszych miastach, nastąpić ma także wzmocnienie pozycji w obszarze kredytów konsumenckich oraz utrzymanie kompetencji w obszarze funkcjonującego w Euro Banku modelu franczyzy.

Prezes UOKiK wyraził zgodę na przejęcie Euro Banku przez Millennium w styczniu br.

Euro Bank opiera swoją działalność na sieci 250 placówek własnych oraz 251 placówek franczyzowych pokrywającej wszystkie regiony Polski, ze szczególnym uwzględnieniem mniejszych miast. Bank ten posiada bazę 1,4 mln klientów detalicznych, uwzględniając 165 tys. aktywnych użytkowników bankowości internetowej oraz 154 tys. użytkowników bankowości mobilnej, 317 tys. aktywnych kart debetowych oraz 68 tys. aktywnych kart kredytowych. W I połowie 2018 roku jego zysk wyniósł 42 mln zł.

Euro Bank został założony w 2003 r. przez Mariusza Łukasiewicza.

