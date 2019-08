"Wojsko Polskie już przystąpiło do budowania tej konstrukcji. W budowie mostu, który będzie się składał z 80 elementów, weźmie udział 170 żołnierzy z czterech jednostek inżynieryjnych z Inowrocławia, Chełmna, Kazunia i Dęblina" – powiedział Błaszczak PAP. "Już dziś rozpoczną się prace na brzegu Wisły, cała konstrukcja powstanie w ciągu kilku dni" - dodał. Na pontonowym moście zostanie ułożony rurociąg, który umożliwi tłoczenie ścieków z lewego brzegu Wisły do oczyszczalni "Czajka".

"Jest to, co należy podkreślić, rozwiązanie rządowe. Dziwię się, że początkowo prezydent Rafał Trzaskowski odrzucał takie rozwiązanie. Zdumiało mnie wczorajsze oświadczenie, w którym atakował Wojsko Polskie, ale my konsekwentnie dążymy do tego, by nie dopuścić do degradacji Wisły" – powiedział. "Usunięcie awarii kanalizacji, z tego co słyszymy, zajmie tygodnie. Zrzucanie przez ten czas ścieków do Wisły oznaczałoby realne zagrożenie dla ludzi mieszkających na północ od Warszawy, wiązałoby się również z degradacją rzeki" – podkreślił szef MON.

Wskutek awarii dwóch kolektorów odprowadzających ścieki do oczyszczalni "Czajka", do których doszło we wtorek i w środę, nieoczyszczone ścieki z ośmiu lewobrzeżnych dzielnic trafiają wprost do Wisły. Według resortu środowiska jest to 260 tys. m sześc. na dobę. W czwartek premier Mateusz Morawiecki zdecydował o budowie rurociągu, który będzie odprowadzał ścieki do oczyszczalni. W piątek wojsko, straż pożarna, przedstawiciele rządu i władz miejskich oraz Wód Polskich przeprowadzili nad Wisłą rekonesans przed budową awaryjnego rurociągu. (PAP)

autor: Jakub Borowski