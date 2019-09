ML System może rozpocząć ekspansję w branży transportowej dzięki homologacji TDT



Warszawa, 03.09.2019 (ISBnews) - Szyba hartowana produkcji ML System otrzymała homologację od Transportowego Dozoru Technicznego (TDT), podała spółka. Otwiera to firmie możliwość ekspansji w branży transportowej.

"Praca nad dywersyfikacją oferty produktowej przynosi zamierzone rezultaty. Uzyskany atest rozszerza nasz potencjał o branżę transportową, gdzie wymagania konstrukcyjne nieustannie rosną. Jest to krok milowy do wdrożenia technologii kropek kwantowych w branży mobility. Uważamy, że technologiczny profil naszego działania odpowiada potrzebom tego rynku. Szyba znajdzie zastosowanie m.in. w oknach i drzwiach pojazdów" - skomentował prezes Dawid Cycoń, cytowany w komunikacie.

W grudniu ubiegłego roku ML System otrzymał prawa ochronne na dwa wzory użytkowe: dla pakietu szybowego jednokomorowego oraz pakietu szybowego dwukomorowego. Chroniona wzorem technologia umożliwia obniżenie masy, a także zwiększa wytrzymałość mechaniczną oraz odporność na zarysowania. Zarząd spółki uważa, że rozwiązanie to również posłuży odbiorcom z branży transportowej (np. producentom pociągów czy autobusów), przypomniano.

ML System S.A. to wyspecjalizowana spółka technologiczna, oferująca innowacyjne rozwiązania fotowoltaiczne zintegrowane z budownictwem (BIPV). Produkty ML System stanowią atrakcyjną alternatywę dla tradycyjnych materiałów budowlanych. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2018 r.

(ISBnews)