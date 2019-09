Agnieszka Bielska: Europejski Program Solidarności - Szansa dla Młodych

Europejski Program Solidarności jest nowym programem Komisji Europejskiej, który jest skierowany do młodych ludzi, instytucji oraz firm. W programie mogą wziąć udział osoby w wieku od 18 do 30 lat i spróbować swoich sił jako wolontariusze, stażyści a nawet młodzi pracownicy. Z kolei organizacje pozarządowe i firmy z sektora biznesu mogą zapraszać do siebie stażystów bądź też pracowników w ramach działań, które organizują.

Młodzi ludzie, którzy biorą udział w tym programie uczą się i rozwijają kompetencje miękkie. Jak zaznacza Agnieszka Bielska, ktoś kiedyś powiedział, że żeby zdobyć pracę trzeba mieć wykształcenie, ale żeby pracę utrzymać trzeba mieć dobrze rozwinięte kompetencje miękkie.

Aby uczestniczyć w programie należy zarejestrować się w bazie Europejskiego Korpusu Solidarności. Jest to narzędzie stworzone przez Komisję Europejską.

Po rejestracji osoba ma dostęp do wszystkich projektów, które w danej chwili szukają wolontariuszy, stażystów czy pracowników. Z kolei firmy i organizacje też mają dostęp do bazy Europejskiego Korpusu Solidarności i wśród osób zarejestrowanych mogą szukać tych, którzy najpełniej odpowiadają poszukiwanemu profilowi.

Program jest finansowany przez Komisję Europejską, która do 2020 roku przeznaczyła ponad 300 mln euro. W kolejnej perspektywie finansowej, tj. po 2020 roku program będzie kontynuowany Polska dysponuje dość dużym budżetem, jest to ponad 700 tys. euro.

ZOBACZ CAŁĄ ROZMOWĘ: