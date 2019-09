„W roku 2018 średnie opóźnienie to 1,83 minuty na jeden lot w przestrzeni europejskiej. To dla pasażera nawet 2 godziny postoju na lotnisku, właśnie dlatego, żeby nie dochodziło do przeciążeń” – mówi Janusz Janiszewski z PAŻP. „Nasi pracownicy należą do elity” – dodaje.

Mimo sporego wzrostu ruchu lotniczego nasze opóźnienia są jednymi z najniższych w Europie. „Zostaliśmy poproszeni przez szefa generalnego Eurocontrol o pomoc, aby odkorkować europejskie niebo. Dzisiaj plany lotu, zamiast być składane przez południowe części Niemiec są składane przez polską przestrzeń powietrzną” – dodaje Janusz Janiszewski.

Dziennie w polskiej przestrzeni powietrznej swoje operacje wykonuje ok. 3 tys. samolotów dziennie – z czego 55 proc. to jest tranzyt, który nie dotyka naszych lotnisk.

