Co trzeba zmienić w systemie refundacji wyrobów medycznych?

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Na wydatki na leki Narodowy Fundusz Zdrowia przeznacza ok. 10 mld zł, tymczasem na dopłaty do wyborów medycznych ponad miliard złotych. To bardzo mało - mówi w wywiadzie dla "Dziennika Gazety Prawnej" Zdzisław Sabiłło, dyrektor generalny Polmed.