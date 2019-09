Prezes Totalizatora Sportowego: Od dwóch lat przechodzimy dużą transformację technologiczną

Źródło: Forsal.pl

"Tradycja pomaga nam, zwłaszcza w takim biznesie, w jakim my operujemy. Uwierzytelnia, to co robimy" - mówi Olgierd Cieślik, prezes Totalizatora Sportowego w rozmowie z Robertem Bohdanowiczem z Dziennika Gazety Prawnej.