W wyniku awarii dwóch kolektorów odprowadzających ścieki z lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni "Czajka", do których doszło w miniony wtorek i środę (27–28 września) do Wisły są zrzucane nieczystości. We wtorek wojska inżynieryjne zakończyły budowę mostu pontonowego, na którym zostaną ułożone zastępcze rurociągi.

W środę Wiceprezes Wód Polskich ds. Ochrony przed Powodzią i Suszą Krzysztof Woś poinformował PAP, że montaż rurociągu będzie odbywał się etapami. W czwartek miała być wciągnięta na przeprawę jedna nitka rurociągu, a w piątek kolejna. Jednak plany uległy modyfikacji. Oba rurociągi będą instalowane równocześnie.

"Inżynierowie mieli przygotowane dwie koncepcje. Zdecydowali, że obie nitki rurociągu będą wciągane na most jednocześnie" – powiedział PAP Sergiusz Kieruzel. Wyjaśnił, że takie rozwiązanie będzie bardziej korzystne i bezpieczniejsze. Wystąpiły bowiem obawy, że przy wciąganiu jednej nitki przeprawa mogłaby zostać zbytnio obciążona z jednej strony. Równoczesne wciąganie obu rurociągów pozwoli na lepsze rozłożenie obciążeń na moście.

Rurociąg nie będzie wciągany w całości, lecz we fragmentach, dlatego przewidziane są przerwy na zgrzewanie rur oraz ich stygnięcie. Kieruzel nie wykluczył, że prace zostaną zakończone dopiero w piątek rano.

Przeprawa pontonowa przez Wisłę długości ponad 270 metrów znajduje się nieopodal mostu Marii Skłodowskiej-Curie. W czwartek od rana trwają prace przygotowawcze do położenia rur. Na lewym brzegu obok kolektora odprowadzającego ścieki do Wisły usypywana jest z ziemi pochylnia, na której mają być ułożone rurociągi. Trwają ostatnie prace przy budowie czerpni nieczystości, z której będą pobierane ścieki i pompowane do rurociągu.

Wiceprezes Wód Polskich ds. Ochrony przed Powodzią i Suszą Krzysztof Woś wyjaśniał w środę PAP, że czerpnia jest budowana tuż przy wylocie ścieków do rzeki. "Zrobiliśmy to w ten sposób, że ogrodziliśmy wylot nieczystości do Wisły. Zamykamy tę przestrzeń, wkładamy w to pompy i pompujemy ścieki do rurociągu zastępczego. Rurociągiem zastępczym ułożonym na moście pontonowym płyną one na prawy brzeg Wisły. Tuż za Wisłą (na prawym brzegu – PAP) wpinamy się w komorę rurociągu zasadniczego i nim nieczystości są odprowadzane do oczyszczalni +Czajka+" – powiedział.

Budowa rurociągu zastępczego odbywała się na prawym brzegu Wisły niedaleko osiedla Tarchomin. Rura została ułożona na specjalnych prowadnicach, które umożliwią wciąganie jej na most.

Kiedy rurociąg będzie już gotowy, pompy będą tłoczyły 3 metry sześcienne ścieków na sekundę. "To są średnie dane. Jednak natężenie spływających nieczystości zmienia się w zależności od pory dnia. Najmniejsze ilości są w godzinach bardzo wczesnych, około 4 rano. Natomiast kiedy Warszawa się budzi, mieszkańcy przygotowują się do wyjścia do pracy, ilość ścieków jest dużo większa, może odchodzić do 4-5 metrów sześciennych na sekundę" – poinformował w środę Woś.

"Robimy wszystko, żeby pompować (ścieki zastępczym rurociągiem - PAP) w piątek" – zapewnił wiceszef Wód Polskich. Zwrócił uwagę, że prace są wykonywane w ekspresowym tempie. "Przypominam, że w ubiegły piątek weszliśmy na ten obiekt. Jeżeli uda się nam rozpocząć pompowanie nieczystości w piątek, to będzie to mistrzostwo świata" - ocenił.

Do awarii jednego z kolektorów przesyłających ścieki z części lewobrzeżnej Warszawy do położonej na prawym brzegu oczyszczalni "Czajka" doszło we wtorek (27 sierpnia). Nieczystości skierowano wówczas do drugiego kolektora, który jednak w środę (28 sierpnia) przestał funkcjonować. Wskutek awarii zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji podjął decyzję o zrzucie nieczystości do Wisły - do rzeki trafia 3 tys. litrów (3 m sześc.) nieczystości na sekundę.

W obliczu zagrożenia ekologicznego, do którego może dojść w wyniku zanieczyszczenia rzeki, premier Mateusz Morawiecki podjął w ubiegły czwartek decyzję o budowie tymczasowego rurociągu na moście pontonowym.(PAP)

Autor: Wojciech Kamiński