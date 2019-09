"EUR/PLN zszedł do poziomów, które mogą się utrzymywać, więc nie spodziewam się tu w najbliższych dniach dużych zmian. Każde podejście kursu do poziomu 4,40 widzę jako okazję do sprzedaży euro, natomiast nie widzę przesłanek przemawiających za spadkiem EUR/PLN do 4,30" - powiedział PAP Biznes główny ekonomista XTB, Przemysław Kwiecień.

RYNEK DŁUGU

W czwartek rentowności krajowych SPW rosły na środku i na długim końcu krzywej rentowności o około 6-7 pb względem końca środowej sesji.

"Rynek długu w Polsce ma szansę się we wrześniu stabilizować w pobliżu obecnych poziomów. Rynek wykonał już ruch i nie spodziewam się tutaj spadków rentowności" - powiedział Kwiecień.

Na rynkach bazowych rentowność amerykańskich 10-latek wyniosła 1,531 proc., a niemieckich: -0,607 proc.