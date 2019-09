"Cieszymy się, że linia przebiegająca przez Ksawerów i Pabianice będzie modernizowana i przez kolejne lata będzie mogła służyć mieszkańcom naszych miast. Liczymy, że wkrótce prace rozpoczną się także na pozostałych trasach: do Zgierza, Ozorkowa, Konstantynowa Łódzkiego i Lutomierska. My ze swojej strony jesteśmy gotowi do modernizacji torowiska na terenie Łodzi w kierunku Konstantynowa" – podkreśliła prezydent Łodzi Hanna Zdanowska.

Dodała też, że Łódź liczy na wsparcie zarządu województwa łódzkiego, który wcześniej zapowiedział przyznanie dotacji na ten remont. "Tym bardziej że przebudowa łódzkiego odcinka jest niezbędna, aby dojechać do Konstantynowa Łódzkiego, który - mamy nadzieję - także zmodernizuje fragment na terenie swojej gminy" – zaznaczyła Zdanowska.

W ramach podpisanej w czwartek umowy trasa podmiejskiej linii tramwajowej nr 41 zostanie kompleksowo przebudowana - od granicy z Łodzią przez gminę Ksawerów i miasto Pabianice. Realizacja I etapu budowy Łódzkiego Tramwaju Metropolitalnego ma kosztować ponad 173 mln zł, z czego na Pabianice przypada ponad 150 mln zł, a na Ksawerów - 23 mln zł. Łączne dofinansowanie z UE wyniosło 87,9 mln zł, a dotacja z budżetu państwa – 11,8 mln zł (wyłącznie dla Pabianic).

Inwestycja będzie realizowana w formule "zaprojektuj i wybuduj". Obejmie m.in. przebudowę układu torowego wraz z infrastrukturą, stworzenie wydzielonego pasa tramwajowo-autobusowego, budowę nowych przystanków oraz 1,5 km drogi dla rowerów w centrum Pabianic. Wprowadzony zostanie inteligentny system transportowy (ITS), z urządzeniami informacji pasażerskiej i priorytetem tramwaju na skrzyżowaniach.

Zdaniem prezydenta Pabianic Grzegorza Mackiewicza, przebudowa głównej arterii, czyli ulic Zamkowej i Warszawskiej, wzdłuż których biegną tory tramwajowe, całkowicie zmieni wygląd centrum Pabianic.

"Jest to długo wyczekiwana inwestycja i jedyna szansa na kompleksowy remont infrastruktury tramwajowej, o który staraliśmy się od kilku lat. Linia tramwajowa 41 pozostaje najpopularniejszym połączeniem do Łodzi. Codziennie korzysta z niej około dziewięciu tysięcy osób i ponad dwa miliony pasażerów w skali roku" – podał Mackiewicz.

Wykonawcą prac będzie konsorcjum z udziałem spółek: Progreg InfraCity, Włodan i Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Łodzi. Łódzki przewoźnik ma odpowiadać za ksawerowski odcinek trasy o długości ponad 3 km. Jak zapowiedziano, do przebudowy wydzielonego torowiska łódzkie MPK wykorzysta 300 ton szyn i ok. 4,5 tys. podkładów. Na realizację inwestycji wykonawca ma 24 miesiące od daty podpisania kontraktu, w tym 8 miesięcy na stworzenie projektu.

Projekt "Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice – Ksawerów" jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz z budżetu państwa.(PAP)

autorka: Agnieszka Grzelak-Michałowska