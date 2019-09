Jak poinformował w czwartek płocki koncern, spółka Orlen Paliwa "wyraziła gotowość realizacji dostaw oleju napędowego zapewniających zapas paliwa do motopomp przez cały okres trwania operacji, a więc prawdopodobnie od 6 września do końca listopada".

"Już w poniedziałek przedstawiciele Orlen Paliwa dokonali wizji lokalnej i ocenili warunki logistyczne, w tym w szczególności ograniczenia dojazdu do miejsca posadowienia pomp" - wyjaśnił PKN Orlen. Jak podał, na miejscu przeprowadzono rozmowy z Anną Moskwą, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz z przedstawicielami PGW Wody Polskie - koordynującego akcji, a także firmy ETP - wykonawcy rurociągu tymczasowego.

"Orlen Paliwa, spółka grupy kapitałowej Orlen, zadeklarowała wsparcie akcji przepompowywania ścieków w Warszawie. Spółka będzie dostarczać najwyższej jakości paliwo do zespołu motopomp przepompowujących tymczasowym rurociągiem ścieki zlewane do Wisły z powodu uszkodzenia kolektora przesyłowego z lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni +Czajka+" - zaznaczył PKN Orlen.

Koncern podał, iż ustalono zapotrzebowanie na paliwo – "szacunkowo wyniesie ono ok. 350-400 litrów na godzinę". "W celu zapewnienia ciągłości zaopatrzenia, pompy będą zasilane z 4 zbiorników na bieżąco zaopatrywanych paliwem z autocysterny dedykowanej do tego celu. Pojazd pozostanie w ciągłej gotowości, na wypadek nieprzewidzianego wzrostu zapotrzebowania na olej napędowy" - zapowiedział PKN Orlen.

"Akcja jest nietypowa i ważna ze względu na swój wymiar społeczny. Zareagowaliśmy natychmiast, ponieważ szybka pomoc w sytuacjach tego typu jest kluczowa. Jako firma odpowiedzialna chcemy wesprzeć wysiłki służb koordynujących prace i dać istotne wsparcie dla ekip pracujących w trudnych warunkach. Pomagamy, jak tylko możemy i mamy nadzieję, że sytuacja szybko zostanie opanowana" - powiedział prezes spółki Orlen Paliwa Łukasz Hołubowski, cytowany w czwartkowym komunikacie płockiego koncernu.

Do awarii dwóch kolektorów odprowadzających ścieki z lewobrzeżnej Warszawy do leżącej na prawym brzegu oczyszczalni "Czajka" doszło we wtorek, 27 sierpnia i środę, 28 sierpnia. W jej efekcie nieczystości są zrzucane do Wisły. Według oceny ministerstwa środowiska, do rzeki wpływa 260 tys. metrów sześciennym ścieków na dobę. Fala ścieków spływająca Wisłą dotarła 30 sierpnia do Płocka.

Z uwagi na zagrożenie ekologiczne, do którego może dojść w wyniku zanieczyszczenia rzeki, premier Mateusz Morawiecki podjął w ubiegły czwartek decyzję o budowie tymczasowego rurociągu na moście pontonowym.

We wtorek wojska inżynieryjne zakończyły budowę mostu pontonowego w Warszawie, na którym zostaną ułożone zastępcze rurociągi do transportu ścieków. Przeprawa pontonowa przez Wisłę długości ponad 270 metrów znajduje się nieopodal mostu Marii Skłodowskiej-Curie. Budowa rurociągu zastępczego odbywała się na prawym brzegu Wisły niedaleko osiedla Tarchomin. Rura została ułożona na specjalnych prowadnicach, które umożliwią wciąganie jej na most. Kiedy rurociąg będzie już gotowy, pompy będą tłoczyły 3 metry sześcienne ścieków na sekundę.

Jak przypomniał w czwartek PKN Orlen, spółka Orlen Paliwa jest największym na rynku polskim podmiotem sprzedającym hurtowo paliwa oraz największym dystrybutorem gazu płynnego; zaopatruje m.in. gospodarstwa rolne i zakłady przetwórstwa rolno-spożywczego także w olej napędowy, zapewniając instalacje zbiornikowe do zasilania dużych zakładów przemysłowych i gospodarstw rolnych, takich jak np. suszarnie zbóż czy fermy drobiu.

>>> Czytaj też: Ozonowanie warszawskich ścieków wpływających do Wisły kosztuje 25 złotych za godzinę