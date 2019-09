Do Nowego Sącza przyjechali z ok. 30 krajów z zachodniej i wschodniej Europy i Kaukazu, żeby spotkać się z czołowymi politykami i przedsiębiorcami, naukowcami i ekspertami. Ci, którzy dziś pełnią ważne funkcje w życiu politycznym, społecznym i gospodarczym, dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniami z młodymi, mającymi w przyszłości odgrywać tę rolę. – Patrzymy na was jak na przyszłych liderów. Wierzymy w waszą kreatywność i innowacyjność, ale też w sens korzystania z doświadczeń starszych – zwrócił się do uczestników w czasie sesji otwierającej Forum dyrektor Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji dr Paweł Poszytek.



Przewodnim tematem tegorocznego spotkania były kompetencje, które powinni zdobywać młodzi ludzie, by odnaleźć się w ciągle zmieniającej się rzeczywistości. – Nie jesteśmy w stanie do końca przewidzieć, jak świat będzie wyglądał w przyszłości. Pewne jest tylko jedno – będzie się szybko zmieniał. Mam nadzieję, że wiedza, którą zapewnia system edukacji, pozwoli wam odnaleźć się w tej rzeczywistości i zmieniać ją na lepsze – mówił minister edukacji Dariusz Piontkowski. Podkreślił wartość współpracy między pokoleniami. – Nie da się tworzyć rozwoju wyłącznie dla jednej generacji. Dbajcie o współpracę między tymi, którzy byli przed wami, i tymi, którzy pojawią się za chwilę – dodał.



Dr. Paweł Poszytek zwrócił uwagę na potrzebę rozwijania kompetencji miękkich. – Komunikacja, kreatywność, kooperacja. Jeśli w tych obszarach będziecie sprawni, to bez względu na zmieniający się świat, poradzicie sobie – mówił do przyszłych liderów.



Młodzi liderzy wzięli udział w sesjach warsztatowych oraz spotkaniach przy kawie z praktykami. W przerwach między panelami i debatami poznawali się, wymieniali doświadczeniami, pomysłami i wizytówkami. Budowali sieć kontaktów przyszłych liderów Europy. – Jeśli chcesz iść szybko, idź sam. Jeśli chcesz iść daleko, idź z innymi. Im dalej dotrzesz, tym bardziej będziesz samotny, dlatego otaczaj się ludźmi, znajdź swoją społeczność, która sprawi, że urośniesz – mówił młodym w wykładzie motywacyjnym prezes węgierskiego start-upu MeOut Attila Sandor. Na koniec zachęcał: – Nie bój się zacząć. Idź za tym, czego pragniesz, kochaj to, co robisz, doprowadź do mistrzostwa umiejętności, w których czujesz się dobrze, a sukces z pewnością przyjdzie.



Młodymi liderami są dziś z pewnością uczestnicy konkursu WorldSkills w Kazaniu. O swoich doświadczeniach z prestiżowych mistrzostw świata w umiejętnościach zawodowych opowiadali w pawilonie Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju. – Udział w mistrzostwach dał mi możliwość rozwoju i poznania ludzi z całego świata. Nadal utrzymujemy kontakt i być może w przyszłości będziemy współpracować – mówił Maciej Pisarek, 22-latek z Gorzowa Wielkopolskiego, który w Kazaniu zdobył srebrny medal w kategorii gotowanie. Goście chętnie zaglądali do namiotu, gdzie prezentował swoje kulinarne zdolności, i próbowali przysmaków, które przygotowywał na miejscu.