R22 rekomenduje 0,3 zł dywidendy na akcję z zysku za rok obr. 2018: 2019



Warszawa, 09.09.2019 (ISBnews) - Zarząd R22 przyjął rekomendację w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od 1 lipca 2018 r. do 30 czerwca 2019 r., podała spółka. Zakłada ona dywidendę w wysokości 4,23 mln zł (30 groszy na akcję).

"W minionym roku osiągnęliśmy rekordowe wyniki, które pozwalają nam dzielić się zyskiem z akcjonariuszami. Już wcześniej, na przełomie czerwca i lipca przeprowadziliśmy skup akcji własnych. Teraz, zgodnie z zapowiedziami rekomendujemy wypłatę pierwszej w historii R22

dywidendy. Chcemy, aby każdego roku była ona wyższa w ujęciu nominalnym" - powiedział prezes Jakub Dwernicki, cytowany w komunikacie.



Zarząd R22 zaproponował, aby zysk netto za miniony rok obrotowy w wysokości 4 901 000 zł podzielić w sposób następujący:

- kwotę 4 230 000 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy spółki, co oznacza że kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wyniesie 30 groszy,

- kwotę 671 000 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki.

W uchwale zarząd zarekomendował także ustalenie dnia dywidendy na 15 października 2019 oraz dnia wypłaty dywidendy na 22 października 2019 r.



Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku netto oraz wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy podejmie zwyczajne walne zgromadzenie spółki.

Grupa R22 to holding spółek technologicznych. Grupa koncentruje się na skalowalnych usługach oferowanych w modelu abonamentowym oraz SaaS (ang. Software as a Service), prowadząc działalność w ramach całego łańcucha wartości - od tworzenia własnych rozwiązań, przez ich utrzymanie od strony technologicznej, po kompleksową sprzedaż i obsługę klienta. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od grudnia 2017 r.

(ISBnews)