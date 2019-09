Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł o 0,14 proc. do 26.835.51 pkt. To czwarta wzrostowa sesja dla tego indeksu z rzędu. S&P 500 spadł 0,01 proc. do 2.978,43 pkt. Nasdaq Comp. zniżkował o 0,19 proc. do 8.087,44 pkt.

Zniżkowały akcje Microsoftu, a w ślad za nimi traciły też inne firmy technologiczne. W dół szły też notowania Qualcomm, PayPal i HP.

Notowania AT&T wzrosły o 4 proc. - inwestor Elliott Management Paul Singer opublikował list do zarządu AT&T, w którym domaga się przeglądu portfolio aktywów. Jednocześnie poinformował on, że posiada pakiet akcji AT&T za 3,2 mld USD i wycenia akcję tej spółki na 60 dolarów.

Około 1 proc. zniżkowały akcje Boeinga, gdyż koncern zdecydował o zawieszeniu testów nowego modelu samolotu 777X.

Prawie 3 proc. tracił Amgen, gdyż na rynku pojawiły się wątpliwości o testy nowego leku na raka płuc.

Sekretarz skarbu Steven Mnuchin powiedział w poniedziałek, że Chiny i USA mają „koncepcyjne porozumienie” w sprawie mechanizmów egzekwowania dotyczących kradzieży własności intelektualnej.

W piątek portal Politico poinformował, że Chiny zaoferowały zwiększenie zakupów amerykańskich produktów rolnych, jeśli USA złagodzą ograniczenia wobec giganta telekomunikacyjnego Huawei.

"Rozmowy handlowe miały największy wpływ na sentyment rynkowy w ostatnim czasie" - powiedział Aaron Clar, menedżer portfela w GW&K Investment Management.

W Chinach w sierpniu eksport do USD spadł o 1,0 proc. rdr, a spodziewano się +2,2 proc. Z kolei import spadł o 5,6 proc. w USD, ale tu oczekiwano jeszcze gorszego wyniku -6,4 proc. Bilans handlowy Chin w VIII w USD wyniósł 34,84 mld USD wobec prognoz +44,30 mld USD.(PAP)