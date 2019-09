Najbardziej przekonane są do tego kobiety – powyższe zdanie podziela aż 57 proc. z tych, które wzięły udział w badaniu (4 proc. uważa, że wynik KO będzie gorszy). W przypadku mężczyzn odsetek przekonanych, że wystawienie Kidawy-Błońskiej doda Koalicji punktów, jest niższy i wynosi 35 proc. (gorszego wyniku spodziewa się 15 proc.).

Wygląda więc na to, że cel polityków KO – a więc pokazanie łagodniejszej twarzy lidera i zjednanie elektoratu kobiecego – jest w zasięgu. Przyznają to nawet politycy PiS. – Mając do wyboru twarz Grzegorza Schetyny i twarz Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, nie trzeba być profesorem nauk politycznych, żeby wiedzieć, że pokazanie wicemarszałek zrobi PO lepiej – mówi nam Joachim Brudziński, szef sztabu wyborczego PiS.

Z sondażu wynika, że w kolejnych dniach KO musi jeszcze popracować nad rozpoznawalnością swojej kandydatki i tym, by zaczęła budzić pozytywne emocje wśród większej liczby wyborców. Na razie niemal co czwarty ankietowany nie ma zdania na temat kandydatury Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, a co piąty uważa, że wynik KO będzie taki sam jak przy kandydowaniu Grzegorza Schetyny.

– To dobra sytuacja, gdy w kampanii wyborczej jest duża liczba osób niezdecydowanych. To działa mobilizująco na kandydatów – ocenia Jacek Protas, „jedynka” Koalicji Obywatelskiej w Elblągu. – To też duże pole do popisu dla pani marszałek, by przekonać do siebie wyborców, pokazać, że jest się prawdziwym liderem. Sondaż potwierdza, że decyzja o wystawieniu pani marszałek była słuszna i tak samo uważają Polacy – dodaje.

Kolejne pytanie w sondażu dotyczyło tego, kto byłby lepszym premierem. Na pierwszym miejscu znalazł się urzędujący szef rządu Mateusz Morawiecki (38 proc. wskazań), za nim Małgorzata Kidawa-Błońska (24 proc.), a podium zamyka Robert Biedroń (14,4 proc.).

– Polacy premiują to, co sprawdzone i zweryfikowane bieżącą polityką. To cieszy, ale nie wprawia nas w euforię. O tym, kto będzie premierem, zdecydują wyniki wyborów, nie sondaże – uważa Joachim Brudziński z PiS.

Z kolei Jacek Protas z KO mówi o obiecującym wyniku. – Tak niewielka różnica między urzędującym premierem, mającym cały aparat rządowo-medialny za sobą, a pretendentem do tego stanowiska, jest dobrym prognostykiem – ocenia.

Z badań wynika, że mieszkańcy większych miast częściej widzą Małgorzatę Kidawę-Błońską na stanowisku premiera (na wsiach 13 proc., w metropoliach pow. 500 tys. mieszkańców – już 45 proc.). Odwrotnie jest w przypadku Mateusza Morawieckiego – on może liczyć na poparcie 50 proc. i więcej ankietowanych pochodzących ze wsi i miast do 50 tys. mieszkańców. Natomiast im większe miasto, tym bardziej odsetek ten maleje – aż do 14 proc. w największych metropoliach.

Ciekawie wyglądają też wyniki z uwzględnieniem płci respondentów – zarówno większość mężczyzn, jak i kobiet, jako najlepszego przyszłego premiera wskazało Morawieckiego.

