Stalprodukt: MŚ zatwierdziło dokumentację złoża rud cynku i ołowiu 'Laski 1'



Warszawa, 10.09.2019 (ISBnews) - Minister środowiska zatwierdził na wniosek ZGH "Bolesław" - podmiotu zależnego Stalproduktu - dokumentację geologiczną złoża rud cynku i ołowiu "Laski 1", podał Stalprodukt.

"Zatwierdzone zasoby znajdujące się w złożu 'Laski 1' zostały udokumentowane w kategorii C1+C2 i wynoszą łącznie 10,76 mln ton rudy Zn-Pb, w tym 424,86 tys. ton cynku oraz 67,81 tys. ton ołowiu. Powyższa decyzja nie jest prawomocna i zainteresowane strony mogą zwrócić się do ministra środowiska z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni" - czytamy w komunikacie.

Zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo geologiczne i górnicze, podmiotowi, który sporządził dokumentację geologiczną, przysługuje prawo pierwszeństwa (przez okres 3 lat od daty otrzymania decyzji zatwierdzającej) do uzyskania prawa użytkowania górniczego, dodano.

"Ponadto emitent informuje, że wstępna analiza celowości realizacji projektu górniczego 'Laski 1' pozwala na prowadzenie prac przygotowawczych. Zatwierdzenie dokumentacji geologicznej złoża 'Laski 1' jest warunkiem koniecznym do spełnienia wymagań formalno-prawnych niezbędnych do uzyskania koncesji eksploatacyjnej, które obejmują w szczególności: wykup informacji geologicznej, wykonanie i zatwierdzenie dokumentacji hydrogeologicznej złoża, sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko oraz na jego podstawie uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego projektu górniczego 'Laski 1'. Niezbędnym elementem ww. wniosku jest projekt zagospodarowania złoża (PZZ)" - czytamy dalej.

Jednocześnie Stalprodukt podkreśla, że dopełnienie powyższych wymagań formalnych nie jest równoznaczne z rozpoczęciem budowy kopalni. Ostateczna decyzja odnośnie do rozpoczęcia inwestycji na złożu podjęta będzie po szczegółowej analizie opłacalności przedsięwzięcia.

Stalprodukt to producent i dystrybutor wyrobów stalowych. Akcje spółki notowane są na GPW od 1997 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 3 956,69 mln zł w 2018 r.

