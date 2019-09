Pfleiderer Group: Zbigniew Prokopowicz czasowo delegowany do funkcji prezesa



Warszawa, 10.09.2019 (ISBnews) - Rada nadzorcza Pfleiderer Group delegowała swojego przewodniczącego - Zbigniewa Prokopowicza - do czasowego pełnienia obowiązków prezesa spółki, podał Pfleiderer.

"Pan Zbigniew Prokopowicz został delegowany do zarządu na czas od dnia 11 września 2019 r. do chwili powołania przez radę nadzorczą nowego prezesa zarządu spółki, ale nie dłużej niż do dnia 11 grudnia 2019 r." - czytamy w komunikacie.

Zbigniew Prokopowicz w latach 2008-2016 pełnił funkcję prezesa Polenergii, a od 2004 do 2008 r. zajmował stanowisko przewodniczącego rady nadzorczej tej spółki. W latach 2004-2007 pełnił funkcję przewodniczącego rady nadzorczej firmy Opoczno. W latach 2005-2008 sprawował funkcję przewodniczącego rady nadzorczej DGS i prezesa zarządu tej spółki, podano także.

Grupa Pfleiderer to wiodący producent paneli na bazie drewna na największych europejskich rynkach, w Niemczech i Polsce, gdzie jest odpowiednio numerem 1 i 2 pod względem wielkości produkcji płyt wiórowych. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 1,1 mld euro w 2018 r.

(ISBnews)