O ponownym referendum mówił też w środę wicelider opozycyjnej Partii Pracy Tom Watson. "Więc załatwmy brexit przez referendum, w którym każda osoba może wyrazić swój głos, a później zbierzmy się i walczmy w wyborach (...) na naszych własnych warunkach, a nie na brexitowym +wóz albo przewóz+ Borisa Johnsona" - oświadczył w środę w Londynie Watson.

Farage powiedział w rozmowie z agencją, że przed możliwymi wyborami parlamentarnymi, których rozpisania chce premier, rozważyłby układ z konserwatystami, jeśli Johnson zgodziłby się na to, by naciskać na "zdecydowany" brexit.

"Mam wielką nadzieję, że Boris Johnson po prostu spojrzy na liczby. Jeśli wystąpimy przeciwko nim, nie będą mogli wygrać większości" - podkreślił.

W poniedziałek Izba Gmin odrzuciła drugi wniosek Johnsona o rozpisanie przedterminowych wyborów parlamentarnych, które premier przedstawia jako jedyny sposób na przełamanie impasu w sporze między nim samym a parlamentem. Johnson oznajmił przed głosowaniem, że w przypadku odrzucenia wniosku w październiku pojedzie na szczyt UE z zamiarem osiągnięcia porozumienia, ale nie poprosi o kolejne opóźnienie brexitu.

Sondaże sugerują, że przedterminowe wybory mogłyby nie tylko nie rozwiązać obecnego kryzysu, ale nawet go pogłębić, bo żadna przewidywalna kombinacja ugrupowań raczej nie może liczyć na większość w Izbie Gmin. To z kolei mogłoby doprowadzić do kolejnych wyborów.

Wielka Brytania powinna opuścić UE 31 października. Kraj jednak od miesięcy tkwi w politycznym impasie dotyczącym warunków wyjścia ze Wspólnoty. Referendum w sprawie brexitu odbyło się w 2016 roku.

