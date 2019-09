Koncesja Siarkopolu na złoże siarki Osiek została przedłużona do 2040 roku



Warszawa, 11.09.2019 (ISBnews) - Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki "Siarkopol" - spółka z Grupy Azoty - uzyskała pozytywną decyzję ministra środowiska umożliwiającą przedłużenie wydobycia siarki w Kopalni Osiek do 2040 r., podała Grupa Azoty.

Decyzja ministra środowiska została wydana na wniosek zarządu Siarkopolu po uzyskaniu przewidzianych ustawą Prawo geologiczne i

górnicze uzgodnień i opinii. Formalnie chodzi o zmianę obowiązującej koncesji na wydobycie, uzyskanej przez spółkę w jeszcze 1994 r, w związku z uruchomieniem Kopalni Siarki Osiek, poinformowano.

Udzielona obecnie koncesja dotyczy wydobywania siarki rodzimej ze złoża Osiek, zlokalizowanego na terenie gminy Osiek, w powiecie staszowskim, w woj. świętokrzyskim na obszarze o powierzchni ok. 13,53 km2. Zasoby przemysłowe siarki rodzimej na wyznaczonym obszarze górniczym określono na 9,99 mln ton, wynika z komunikatu.

"Przedłużenie obowiązywania koncesji do 2040 r., to doskonała wiadomość dla naszych pracowników, i regionu. Siarkopol zatrudnia ok. 800 osób, a pośrednio tworzy ok. 2 000 miejsc pracy w powiecie staszowskim. W najbliższych latach nie tylko będziemy mogli kontynuować wydobycie na dotychczasowym poziomie, ale także rozwijać w nowych obszarach i spokojnie przygotowywać się do budowy nowej kopalni. Potwierdzony dostęp do bogatego w surowiec złoża w Osieku umożliwi pewne dostawy siarki na potrzeby Grupy Azoty oraz pozwoli nam na

elastyczne reagowanie na popyt na światowych rynkach, i maksymalizację wyniku finansowego" - powiedział prezes Siarkopolu Trajan Szuladziński, cytowany w komunikacie.

Grupa Azoty kupiła KiZCh Siarki Siarkopol w 2013 r., a jednym z celów transakcji było zabezpieczenie dostaw siarki, wykorzystywanej m.in. do produkcji nawozów.

"Uzyskanie przedłużenia koncesji to dobra wiadomość zarówno dla Grupy Azoty, jak i Siarkopolu. Dostęp do złoża z potwierdzonymi zasobami zabezpiecza dostawy surowca na potrzeby Grupy Azoty nawet przez kilkanaście lat. Siarkopol nie tylko zabezpieczoną przyszłość, ale zyskuje czas, aby znaleźć optymalną lokalizację dla nowej kopalni i w ciągu kilku lat zbudować niezbędną infrastrukturę i rozpocząć równoległe wydobycie na nowym złożu" - dodał prezes Grupy Azoty Wojciech Wardacki, również cytowany w komunikacie.

Złoże siarki Osiek stanowi zachodnią cześć kompleksu siarkowego ciągnącego się od Niekrasowa i Osieka poprzez Baranów Sandomierski aż do Skopania, którego zasoby szacowane są na miliony ton.

Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki "Siarkopol" jest jednym z dwóch, ale największym przedsiębiorstwem na świecie prowadzącym kopalniane wydobycie siarki rodzimej przyjazną środowisku metodą podziemnego wytopu. Spółka produkuje siarkę płynną i granulowaną.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 10 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)