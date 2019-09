Sąd odmówił wydania GetBack nakazu zapłaty w zw. z pozwem Lartiq TFI



Warszawa, 12.09.2019 (ISBnews) - Sąd odmówił wydania nakazu zapłaty i skierował pozew Lartiq Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych przeciwko GetBack do rozpoznania w trybie zwykłym, podał GetBack. Sąd podobnie oddalił jeden z dotychczas nierozpoznanych wniosków o udzielenie zabezpieczenia.

6 września GetBack informował, że fundusze sekurytyzacyjne zarządzane przez Lartiq TFI złożyły przeciwko GetBack dziewięć pozwów o zapłatę łącznie kwoty ok. 115 mln zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia wniesienia każdego z powództw do dnia zapłaty oraz kosztów procesu, w tym zastępstwa procesowego.

GetBack w restrukturyzacji jest polską spółką zarządzania wierzytelnościami. W lipcu 2017 r. spółka zadebiutowała na GPW.

(ISBnews)