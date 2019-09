Play wprowadza nową ofertę Play Homebox TV



Warszawa, 13.09.2019 (ISBnews) - Play wprowadza nową ofertę Play Homebox TV, podał operator.

"To pakiet, który obejmuje nielimitowane usługi komórkowe, superszybki internet i rozrywkę TV na najwyższym poziomie - wszystko to już od 60 zł miesięcznie. Na start Play przygotował także prezenty i rabaty na najnowsze smartfony, nawet do 500 zł" - czytamy w komunikacie.

Nowy pakiet, który wchodzi do oferty Play to połączenie trzech najbardziej popularnych usług.

"Pierwszą z nich jest abonament komórkowy. W ramach pakietu Play Homebox TV klienci będą mogli korzystać z nielimitowanych połączeń, wiadomości SMS i MMS oraz superszybkiego Internetu w swoim smartfonie, gdzie do wykorzystania jest aż 40 GB transferu danych w pełnej prędkości. Co więcej, razem z aktywacją numeru, użytkownik otrzyma darmowy, półroczny dostęp do platformy Tidal, która oferuje bogatą bibliotekę najlepszej muzyki. Oprócz tego operator przewidział zniżkę na smartfony m.in. Huawei P20 Pro, Xiaomi Mi 9T, Samsung Galaxy Note10 w wysokości 500 zł dla osób decydujących się na wybór oferty Duet lub Rodzina" - czytamy w komunikacie.

Internet Play został niedawno wyróżniony przez firmę Ookla, międzynarodowego eksperta pomiarów prędkości internetu i twórcę Speedtest.net, prestiżowym tytułem Najszybszej Sieci Mobilnej w Polsce oraz zajął 1. miejsce w kategorii Internetu mobilnego w rankingu szybkości internetu PRO Speedtest - narzędzia certyfikowanego przez UKE, zaznaczono w informacji.

"Dzięki atrakcyjnemu połączeniu usług w nowej ofercie Play Homebox TV, klienci Play będą mogli korzystać z najszybszego internetu mobilnego w Polsce. W ramach oferty otrzymają pakiet nielimitowanych gigabajtów, z czego aż 150 GB z pełną prędkością, a w promocji mogą też wybrać w prezencie dodatkowy pakiet 50 GB miesięcznie" - czytamy dalej.

W pakiecie klient otrzymuje także nowoczesny TV Box wraz z dostępem do filmów, seriali i programów na żądanie, a także tradycyjnych kanałów telewizyjnych. Urządzenie działające pod kontrolą systemu Android TV pozwala korzystać z dodatkowych aplikacji m.in. Netflix, HBO Go, YouTube, Ipla, Player, TVP VOD. Cena pakietu Play Homebox TV obejmuje dostęp do 33 kanałów telewizyjnych, podano także.

"W ramach Play Now TV można oglądać filmy i seriale na żądanie oraz programy do 7 dni po ich emisji, a także nagrywać je w chmurze udostępnianej przez Play. Serwisy i pakiety obejmujące dodatkowe kanały można włączać i wyłączać w dowolnym momencie, bez zobowiązań. Jeden z pakietów: HBO Go, Sport, Kids lub Extra klienci otrzymują w prezencie na cały okres trwania umowy. W aplikacji Netflix na TV Box jest możliwość założenia konta w serwisie i dodania opłaty za niego do rachunku Play. Można także zalogować się na już posiadane konto" - wymieniono również.

TV Box obsługuje wideo w jakości 4K oraz HDR, a pilot Bluetooth umożliwia wyszukiwanie treści głosem. Urządzenie można podłączyć do dowolnego telewizora z portem HDMI oraz do dowolnego łącza internetowego. Treści dostępne w Play Now TV można także oglądać w aplikacji mobilnej lub na komputerze. Cena wersji Play Homebox TV dla jednego użytkownika (opcja Solo) to 100 zł miesięcznie. Oferta dostępna jest także w wersji Duet (dla dwóch użytkowników) w cenie 75zł/os oraz Rodzina (dla 3 użytkowników) już za 60zł/os. 4-ta i kolejna osoba zapłacą jedynie 50 zł miesięcznie, podsumowano w informacji.

Play Communications jest właścicielem 100% udziałów w P4 (Play), która jest operatorem telefonii komórkowej Play. Spółka zadebiutowała na GPW w lipcu 2017 r.

(ISBnews)