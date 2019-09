CD Projekt zapowiedział nowy dodatek do 'Gwinta' - 'Żelazna Wola' na 2 X



Warszawa, 17.09.2019 (ISBnews) - CD Projekt Red zapowiedział trzeci dodatek do gry "Gwint: Wiedźmińska Gra Karciana" pod tytułem "Żelazna Wola" na 2 października, podała spółka.

"Premiera dodatku 'Żelazna Wola' odbędzie się 2 października na PC, PlayStation 4 oraz Xbox One. Zawartość rozszerzenia zostanie dodana do gry w formie darmowej aktualizacji" - czytamy w komunikacie.

Wcześniej CD Projekt zapowiedział, że udostępni grę "Gwint" na platformę iOS od 29 października.

W skład grupy CD Projekt wchodzą: CD Projekt RED - deweloper gier wideo z gatunku RPG i GOG - globalna platforma cyfrowej dystrybucji gier. Sztandarową grą wydawnictwa jest seria "Wiedźmin", obecnie trwają prace nad "Cyberpunk 2077".

(ISBnews)