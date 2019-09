Auto Partner otworzy kilka nowych filii w II półroczu 2019 roku



Warszawa, 17.09.2019 (ISBnews) - Grupa Auto Partner planuje uruchomić jeszcze kilka nowych filii w Polsce do końca 2019 roku, po tym jak w I półroczu powstało ich 5, tj. o dwie więcej niż w całym roku 2018, zapowiedział członek zarządu i dyrektor sprzedaży Piotr Janta. Spółka rozważa także uruchomienie nowego magazynu w zachodniej części kraju.

"Plan na ten rok przewidywał uruchomienie kilku filii, bliżej dziesięciu. W I półroczu uruchomiliśmy pięć, a szósta powstała dosłownie 1 lipca, czyli z początkiem III kwartału. W drugiej części roku jakieś filie jeszcze na pewno powstaną, zapewne 2-3" - powiedział Janta na konferencji prasowej.

W pierwszych sześciu miesiącach roku liczba filii spółki powiększyła się do 88, po uruchomieniu obiektów w Swarzędzu, Wrocławiu, Białymstoku, Ostrowcu i Bemowie.

"W kolejnych latach nadal będziemy trzymali się niezbyt precyzyjnej liczby kilku nowych filii rocznie" - podkreślił Janta.

Prezes i założyciel spółki Aleksander Górecki dodał, że tempo uruchamiania nowych filii będzie "rozsądne, w zależności od tego, jak będzie wyglądał rynek".

"Możemy otworzyć w przyszłym roku 0 filii, a możemy 20. Pamiętajmy, że czas od uruchomienia do osiągnięcia break even takiej filii to nawet 2-2,5 roku, a roczny koszt funkcjonowania wynosi ok. 1,5 mln zł" - powiedział.

Spółka zapowiedziała także, że będzie rozważała otwieranie kolejnych magazynów. Obecnie łączna powierzchnia magazynowa grupy wynosi blisko 100 tys. m2, w tym 41 tys. m2 w centrum magazynowym w Bieruniu, 8,5 tys. m2 w magazynie w Pruszkowie i ok. 48 tys. m2 w magazynach lokalnych w ramach filii.

"Decyzja w tej sprawie być może zapadnie w przyszłym roku, nowy magazyn chcielibyśmy zlokalizować na zachodzie kraju, tak aby skrócić czas dojazdu na Zachód Europy" - powiedział Janta.

Grupa Auto Partner jest importerem i dystrybutorem części do samochodów osobowych i dostawczych. Współpracuje z dostawcami części zamiennych w obszarze tzw. rynku aftermarket, jak również dostawcami OEM z całego świata. Spółka jest notowana na GPW od 2016 r. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 1,15 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)