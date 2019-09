Jak poinformowała we wtorek Energa, mechanizm ESG (environmental-social-governance) został zastosowany w Polsce po raz pierwszy. Trzy obszary przez okres trwania kredytu będą co roku oceniane przez zewnętrzną agencję ratingową. Wystawiony rating ESG będzie następnie przekazywany do konsorcjum bankowego, a jego poziom wpłynie na korektę wysokości marży kredytowej w danym roku.

Dzięki takiej formule kredyt może stać się wyjątkowo atrakcyjnym i korzystnym narzędziem finansowym, wspierającym realizację ambitnej strategii - podkreśliła Energa w komunikacie. Spółka zaznaczyła, że to największe w jej historii finansowanie kredytowe. W skład konsorcjum bankowego weszły: Santander Bank Polska S.A., Bank Gospodarstwa Krajowego, PKO Bank Polski SA, CaixaBank SA Oddział w Polsce oraz MUFG Bank N.V. Banki przyznały kredyt na 5 lat, z możliwością przedłużenia spłaty o 2 lata.

Energa zaznaczyła, że jednym z podstawowych warunków udzielenia kredytu z zastosowaniem mechanizmu ESG jest wykorzystanie środków na cele niezwiązane z energetyką węglową. Dlatego też spółka przeznaczy pozyskane środki na rozbudowę mocy wytwórczych OZE i na dalszą modernizację sieci dystrybucyjnej.

Uzyskane finansowanie potwierdza naszą silną pozycję rynkową oraz wiarygodność w oczach międzynarodowych instytucji finansowych, ale też prowadzenie odpowiedzialnej i zrównoważonej strategii rozwoju grupy kapitałowej - ocenił wiceprezes Energi Jacek Kościelniak, cytowany w komunikacie spółki.

"Cieszymy się, że obrany przez nas kierunek, nastawiony na kwestie środowiskowe i czystą energię, ale też uczciwe, partnerskie relacje z klientami i lokalnymi społecznościami, spotkał się z uznaniem grona instytucji, doświadczonych i poważanych zarówno na polskim, jak i na zagranicznych rynkach finansowych" - dodał.

Jak dodał kierujący Grupą Energa Grzegorz Ksepko, strategia grupy "jednoznacznie nastawiona jest na mądrą, odpowiedzialną i wyważoną realizację celów środowiskowych i społecznych".

"Jasno deklarujemy, że mocnym fundamentem grupy są odnawialne źródła energii, dające czystą, zeroemisyjną energię, stanowiącą przeszło 35 proc. naszego miksu wytwórczego. Jako spółka Skarbu Państwa czujemy też na sobie moralną odpowiedzialność, aby wspierać rozwój i dobrobyt społeczności, wśród których prowadzimy naszą działalność i na które mamy wpływ. Od dawna więc rozwijamy się w kierunkach, które będą oceniane w ramach ratingu ESG, dzięki czemu jesteśmy spokojni o korzystne dla nas oceny" – dodał Ksepko.

