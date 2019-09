KPMG stworzyło zestawienie 10 kluczowych technologii dla transformacji biznesu na podstawie badania, w którym udział wzięło ponad 740 przedstawicieli firm technologicznych.

Na pierwszym miejscu respondenci wskazali internet rzeczy (IoT), czyli możliwość bezpośredniego komunikowania się urządzeń i przesyłania przez nie danych. Technologia ta pozwala na bardzo szczegółowe śledzenie oraz analizowanie zarówno zachowań ludzi, jak i pracy maszyn.

Jak wynika z badania KPMG, robotyzacja procesów biznesowych (ang. RPA – Robotics Process Automation) znalazła się wśród liderów zestawienia – jest to druga najczęściej wskazywana technologia, która istotnie wpłynie na cyfrową transformację przedsiębiorstw. Trend ten wskazywany był zarówno przez firmy technologiczne jak i inne branże, które planują intensywne inwestycje w tego typu narzędzia (ok. 20 proc. wskazań respondentów), aby przekształcać coraz większe obszary swojej działalności. KPMG zwraca uwagę, że np. w biurach na całym świecie zautomatyzowane boty wykonują obecnie wiele podstawowych zadań, szczególnie w obszarze funkcji finansowej. Coraz częściej wspierają one procesy podejmowania decyzji, czyli obszar, który wcześniej był w domenie ludzi.

Technologia RPA, jest obecnie postrzegana jako wiodąca technologia w ramach grupy tzw. Inteligent Automation, ale również coraz częściej dodawane są do niej elementy uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji, która wskazywana jest jako trzecia kluczowa technologia.

Według raportu, jedną z istotnych nowych technologii będzie blockchain, czyli rodzaj rozproszonych rejestrów. Jak podano, przewiduje się, że światowe wydatki na rozwiązania typu blockchain w 2022 r. wyniosą 11,7 mld USD.

