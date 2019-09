"Szukamy wykonawców budowy ponad 37 kilometrów autostrady A2 na wschód od Warszawy. Dziś do publikacji skierowaliśmy pierwsze ogłoszenie o zamówieniu, a dwa kolejne przekażemy w najbliższych dniach. Pierwszy przetarg na zaprojektowanie i budowę dotyczy ok. 12-kilometrowego fragmentu autostrady A2 pomiędzy węzłami Ryczołek (koniec istniejącej obwodnicy Mińska Mazowieckiego) i Groszki zlokalizowanym w gminie Kałuszyn. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, co oznacza, że postępowanie zostanie wszczęte w najbliższych dniach" - czytamy w komunikacie.

Zadaniem wykonawcy będzie przygotowanie projektu budowlanego, uzyskanie niezbędnych decyzji, a następnie budowa ok. 12 km autostrady A2 o przekroju dwujezdniowym z dwoma pasami ruchu i rezerwą pod budowę w przyszłości trzeciego pasa ruchu. Wybudowany zostanie węzeł Groszki. Ponadto powstaną drogi równoległe do obsługi przyległego terenu, urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego, podała Dyrekcja.



"Dla zwiększenia konkurencyjności dajemy potencjalnym wykonawcom możliwość wyboru rodzaju nawierzchni, czyli sami mogą zdecydować czy trasę główną zbudują betonową czy bitumiczną. To nowe zapisy w dokumentach przetargowych. Oznacza to, że firma przystępująca do przetargu będzie mogła zastosować technologię, w której się specjalizuje i pod tym kątem dostosować ofertę" - czytamy dalej.



Postępowanie będzie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. Termin składania ofert został wyznaczony na 19 listopada 2019 r. Natomiast planowane podpisanie umowy z wykonawcą (przy braku odwołań) to maj 2020 r.



GDDKiA przypomina, że na A2 na wschód od Warszawy w realizacji są odcinki:

- węzeł Lubelska - węzeł Konik (długość 5,6 km), w realizacji w systemie projektu i buduj, wykonawca: Polaqua, wartość robót: 214,2 mln zł,

- węzeł Konik - obwodnica Mińska Mazowieckiego (9,2 km), w realizacji w systemie Projektuj i buduj, wykonawca: Polaqua, wartość robót: 323,5 mln zł.

Łączny koszt realizacji na obu odcinkach wynosi ok. 830 mln zł. Planowane oddanie to II kw. 2020 r.

Natomiast w w przygotowaniu są odcinki:

- Siedlce - Biała Podlaska (63,5 km), w realizacji koncepcja programowa, wykonawca: Multiconsult (termin: wrzesień 2019 r.), realizacja w systemie Projektuj i buduj planowana na lata 2022-2024, łączny koszt realizacji ok. 3 mld zł,

- Biała Podlaska - granica państwa (32 km), w realizacji koncepcja programowa, wykonawca: Multiconsult (termin: grudzień 2019 r.), realizacja w systemie Projektuj i buduj planowana na lata 2022-2024, łączny koszt realizacji ok. 1,5 mld zł.

