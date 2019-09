PLL LOT uruchomią nowe rejsy z Krakowa do Nowego Jorku



Warszawa, 18.09.2019 (ISBnews) - Polskie Linie Lotnicze LOT (PLL LOT) uruchomią bezpośrednie połączenie z Kraków Airport do Nowego Jorku (JFK) oraz zwiększą liczbę rejsów do Chicago, podał przewoźnik.

"Małopolska to jeden z najdynamiczniej rozwijających się regionów w Polsce, który przyciąga nie tylko turystów, ale również coraz więcej osób podróżujących w celach biznesowych. Dzięki dobrej współpracy z Kraków Airport LOT stale rozwija swoją ofertę w tym porcie. Po sukcesie naszych bezpośrednich połączeń z Krakowa do Chicago, Budapesztu, Bukaresztu i Dubrownika, a także nieustającej popularności krajowych rejsów do Warszawy, Gdańska i Olsztyna, jesteśmy przekonani, że zwiększenie częstotliwości rejsów do Chicago i nowe bezpośrednie połączenie do Nowego Jorku okażą się sukcesem" - powiedział prezes PLL LOT Rafał Milczarski, cytowany w komunikacie.

Rozwinięciu ulegnie również oferta LOT-u ze stolicy Małopolski do Chicago. Z obecnych dziś w rozkładzie trzech połączeń tygodniowo liczba połączeń od początku nowego sezonu letniego wzrośnie do pięciu lotów w tygodniu, wskazano również.

"Cieszymy się z nowego połączenia Kraków - Nowy Jork PLL LOT, gdyż jest to długo oczekiwana trasa przez naszych pasażerów. Nowy Jork to miasto wielokulturowe, tętniące życiem artystycznym, w wielu aspektach podobne do Krakowa. Nowe połączenie jest szansą dla naszego regionu na rozwinięcie relacji biznesowych oraz turystycznych" - dodał prezes Kraków Airport Radosław Włoszek.

PLL LOT w ub. roku przewiozły rekordową liczbę ponad 8,9 mln pasażerów, czyli o 2 mln więcej niż rok wcześniej. W tym roku planują przekroczyć barierę 10 mln przewiezionych osób. LOT używa dziś na co dzień ponad 80 nowoczesnych samolotów. Przewoźnik ma w swojej rozkładowej ofercie 111 rozkładowych połączeń na trzech kontynentach.

Kraków Airport jest lotniskiem regionalnym, które obsługuje ok. 7 mln pasażerów w ciągu roku. 23 przewoźników oferuje ponad 130 bezpośrednich połączeń regularnych.

(ISBnews)