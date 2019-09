Jak podało w komunikacie biuro prasowe warmińsko-mazurskiego urzędu marszałkowskiego, loty z Warmii i Mazur do Krakowa, które pierwotnie planowane były jako sezonowe, czyli od końca kwietnia do końca września, od początku cieszyły się dużym powodzeniem wśród pasażerów. Chętnych na loty było na tyle dużo, że przewoźnik postanowił jakiś czas temu przedłużyć ofertę lotów do końca października. Obecnie przekazano informację, że połączenie zostaje na stałe.

"Letnie miesiące okazały się rekordowe, jeśli chodzi o liczbę pasażerów korzystających z naszego lotniska, a teraz mamy kolejne atrakcyjne, stałe połączenie. Po decyzji o organizowaniu praktycznych szkoleń dla pilotów to kolejna dobra informacja o Porcie Lotniczym Olsztyn-Mazury"- poinformował marszałek województwa Gustaw Brzezin.

"Loty z Krakowa cieszą się tak dużym powodzeniem, że połączenie to będzie realizowane przez cały rok. Co ważne, na tych rejsach obserwujemy zarówno turystów przylatujących z Małopolski na Warmię i Mazury, jak i mieszkańców naszego regionu wybierających się do Krakowa. Z jednej i drugiej strony są to zarówno turyści indywidualni, jak i zorganizowane grupy. Z miesiąca na miesiąc widzieliśmy rosnące wypełnienie samolotów na tej trasie"- ocenił prezes zarządu lotniska w Szymanach Tomasz Kądziołka.

Z portu lotniczego Olsztyn Mazury w Szymanach pasażerowie mogą latać do Londynu (Stansted, Luton), do Dortmundu a od jesieni także do Bremy i Kolonii. (PAP)