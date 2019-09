Agora zamierza wykonać opcję kupna 60% udziałów spółki Eurozet



Warszawa, 18.09.2019 (ISBnews) - Agora podjęła uchwałę o zamiarze wykonania opcji kupna wszystkich udziałów w kapitale zakładowym spółki Eurozet posiadanych przez SFS Ventures s.r.o. z siedzibą w Pradze (Republika Czeska) zgodnie z postanowieniami umowy wspólników z dnia 20 lutego, podała spółka.

"Spółka podjęła decyzję w sprawie przygotowania i złożenia przez Agorę do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgłoszenia dotyczącego zamiaru koncentracji przedsiębiorstw, mającej polegać na nabyciu przez spółkę wszystkich udziałów posiadanych przez SFS Ventures w kapitale zakładowym Eurozet, wskutek czego Agora miałaby przejąć kontrolę nad Eurozet, w drodze wykonania opcji call. Spółka zamierza złożyć zgłoszenie antymonopolowe niezwłocznie po jego przygotowaniu" - czytamy w komunikacie.

Podjęcie decyzji o zamiarze wykonania opcji nie jest równoznaczne z wykonaniem, ani nie powoduje po stronie spółki obowiązku wykonania, opcji call, zgodnie z postanowieniami umowy wspólników, podano także.

"Ostateczna decyzja spółki o ewentualnym skierowaniu do SFS Ventures oświadczenia o woli skorzystania z opcji call (żądanie wykonania opcji) jest uwarunkowana, w szczególności, uzyskaniem zgody prezesa UOKiK na nabycie przez spółkę wszystkich udziałów w kapitale zakładowym Eurozet posiadanych przez SFS Ventures" - czytamy dalej.

Zgodnie z postanowieniami umowy wspólników, żądanie wykonania opcji może zostać złożone przez spółkę nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia zawarcia i wykonania przyrzeczonej umowy sprzedaży udziałów w Eurozet zawartej w dniu 20 lutego 2019 roku, zaznaczono także.

Wczoraj Agora poinformowała, że wraz z SFS Ventures s.r.o. (jako kupujący) oraz Czech Radio Center a.s. (CRC) (sprzedawca) dokonała ustalenia ostatecznej ceny sprzedaży nabytych udziałów w Eurozet, zgodnie z postanowieniami przedwstępnej umowy sprzedaży udziałów w kapitale zakładowym Eurozet. Ostateczna cena sprzedaży 400 udziałów (tj. 40% kapitału) Eurozet wyniosła w wyniku zastosowania mechanizmu korekty ceny 130 673 268 zł.

Obecnie w skład Grupy Eurozet wchodzi pięć rozgłośni: Radio Zet, Antyradio, Chillizet, Meloradio, Radio Plus oraz m.in. serwisy internetowe.

Agora jest m.in. większościowym właścicielem sieci kin Helios, spółki Next Film, zajmującej się produkcją i dystrybucją filmową oraz AMS działającej na rynku reklamy zewnętrznej, a także wydawcą "Gazety Wyborczej" i czasopism oraz portali i serwisów internetowych. Grupa jest ponadto właścicielem trzech lokalnych radiostacji muzycznych i większościowym współwłaścicielem ponadregionalnego radia Tok FM. Działa na rynku książek, wydawnictw muzycznych i filmowych oraz gastronomicznym.

(ISBnews)