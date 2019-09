Warszawa, 18.09.2019 (ISBnews) - Boryszew może zrealizować nakłady inwestycyjne w wysokości ok. 200 mln zł w II połowie 2019 r. wobec 89 mln zł w I półroczu, poinformował prezes Piotr Lisiecki.



"Capex w II półroczu będzie znacząco wyższy niż w I półroczu" - powiedział Lisiecki dziennikarzom.



Wskazał, że ponad 100 mln zł wyniosą same nakłady w Hucie Aluminium Konin. Kolejne spore wydatki wiązać się będą z zakończeniem inwestycji w Hucie Bankowej w IV kw., a także z projektem realizowanym w Skawinie. Mniej znaczące nakłady przewidywane są w segmentach Motoryzacja i Chemia.



"Łącznie to może być kwota ok. 200 mln zł" - podsumował prezes.



W I poł. 2019 r. Boryszew zrealizował 89 mln zł nakładów inwestycyjnych, w tym 66 mln zł w segmencie Metale, 22 mln zł w Motoryzacji i 1 mln zł w Chemii.



Grupa Boryszew jest jedną z największych grup przemysłowych w Polsce, specjalizującą się w produkcji komponentów do samochodów, przetwórstwie metali nieżelaznych oraz chemii przemysłowej. Zatrudnia ok. 10 tys. pracowników w ponad 30 zakładach zlokalizowanych w 14 krajach, na 4 kontynentach. Boryszew jest notowany na GPW od 1996 r. Skonsolidowane przychody wyniosły 6,1 mld zł w 2018 r.



(ISBnews)