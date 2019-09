Warszawa, 18.09.2019 (ISBnews) - Boryszew pracuje nad przejmowaniem projektów w segmencie Motoryzacja, które dotychczas były realizowane przez firmy konkurencyjne, poinformował prezes Piotr Lisiecki. Łączna wartość projektów, nad których pozyskaniem grupa pracuje to ok. 600 mln euro.



"To, co jeszcze dzieje się teraz, co będzie wpływało dosyć istotnie na poziom sprzedaży pewnie jeszcze w końcu tego roku i na początku następnego, to to, że pracujemy nad przejmowaniem obecnych projektów od naszej konkurencji" - powiedział Lisiecki podczas konferencji prasowej.



Wyjaśnił, że klienci przychodzą do grupy, informując, że nie są usatysfakcjonowani współpracą z innymi producentami i oferując przekazanie projektów. Nie wszystkie są dla grupy ciekawe ze względu na marże, ale wiele jest "dość istotnych".



"Na dziś rozmawiamy o kilkunastu projektach, których wartość [w okresie życia projektu] to ok. 600 mln euro. Oczywiście, nie jest tak, że nagle je wszystkie przejmiemy. Oczekiwałbym, że istotną część jesteśmy w stanie przejąć" - dodał prezes.



Pozyskanie nowego projektu gwarantuje grupie przychód na 2-3 lata.



"Przejęcie od konkurencji powoduje, że właściwie z kwartału na kwartał zaczynamy produkcję, co może być istotne z punktu widzenia obrotów segmentu" - podsumował Lisiecki.



Grupa Boryszew jest jedną z największych grup przemysłowych w Polsce, specjalizującą się w produkcji komponentów do samochodów, przetwórstwie metali nieżelaznych oraz chemii przemysłowej. Zatrudnia ok. 10 tys. pracowników w ponad 30 zakładach zlokalizowanych w 14 krajach, na 4 kontynentach. Boryszew jest notowany na GPW od 1996 r. Skonsolidowane przychody wyniosły 6,1 mld zł w 2018 r.



