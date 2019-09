TXM liczy na pozytywne efekty restrukturyzacji na początku 2021 r.



Warszawa, 19.09.2019 (ISBnews) - TXM planuje dalszą restrukturyzację sieci sprzedaży, która ma osiągnąć docelową liczbę placówek na poziomie ok. 280 do końca I kw. 2020 r. (wobec 291 obecnie), poinformował prezes Tomasz Waligórski. Zarząd liczy także, że po przeprowadzeniu restrukturyzacji osiągnie pozytywne wyniki już na początku 2021 r.

"Obecnie działa 291 sklepów TXM i wszystkie zlokalizowane są na rynku krajowym. W ubiegłych miesiącach zamknęliśmy placówki w Rumunii i na Słowacji. Jeżeli chodzi o powierzchnie naszych placówek to łącznie jest to 72,4 tys.m2" - powiedział wiceprezes Marcin Łużniak podczas konferencji prasowej.

Spółka planuje kolejne zamknięcie nierentownych sklepów w Polsce.

"Od początku 2019 r. do końca marca 2020 r. zamknięte zostanie łącznie około 85 sklepów. Do końca I kw. przyszłego roku pozostaniemy z około 280 sklepami mającymi najlepszy potencjał" - powiedział Waligórski podczas konferencji.

Dodał, że TXM będzie kładł nacisk m.in. na rozwój silnych kategorii produktowych, zmiany w komunikacji w sklepie i w komunikacji z klientem i rezygnacje z artykułów o niskiej rotacji w sklepie.

"Nasz plan naprawczy składa się m.in. z poprawy płynności w krótkim okresie, tj. od 6 do 9 miesięcy i w średnim okresie powyżej 9 miesięcy, [zakłada] wzmocnienie konkurencyjności oferty handlowej i przywrócenie rentowności, a także restrukturyzację długu" - powiedział Waligórski.

Według niego, spółka skupi się także na optymalizacji zapasów, m.in. poprzez upłynnienie zapasu pochodzącego z rynku rumuńskiego i słowackiego, a także zatowarowaniu sklepów odpowiednie do potencjału sprzedaży każdego sklepu.

Jak wyjaśnił Łużniak, na 291 sklepów ponad 20 to sklepy outletowe w których prowadzona jest sprzedaż artykułów pochodzących z zamykanych sklepów poza Polską, a także utworzono specjalny dział na stronie internetowej TXM.

"W optymistycznym założeniu wdrażanego planu restrukturyzacyjnego wraz ze zmianami w asortymencie zakładamy, że w pierwszych miesiącach 2021 roku powinniśmy osiągnąć już pozytywne wyniki TXM" - powiedział Łużniak.

Wiceprezes przypomniał, że spółka złożyła dzisiaj w sądzie listę ponad 1 000 wierzycieli różnym kalibrze i plan restrukturyzacji, zawierający plany układowe.

"Wartość wierzytelności objętych układem, nie licząc banków, to 100 mln zł, z czego 80 mln zł obejmują wierzytelności handlowe i 20 mln zł obligacje zamienne na akcje, a wierzytelności banków to 18-19 mln zł" - dodał Łużniak.

Jak wyjaśnili przedstawiciele TXM, liczą oni na zarządzenie przez sąd głosowania nad układem w pierwszej połowie października. Z kolei do 31 października ma nastąpić zawarcie właściwej umowy restrukturyzacji regulujące wzajemne relacje m.in. w obszarach: zobowiązań informacyjnych TXM, zobowiązań ogólnych, zobowiązań finansowych. Planowane zakończenie głosowania nad układem ma nastąpić do 31 stycznia 2020 r., a do 30 września 2020 r. prawomocne zatwierdzenie układu na podstawie zaakceptowanych przez bank propozycji układowych.

"Są to terminy, co do których mamy nadzieję, że się spełnią, choć mogą nastąpić jakieś przesunięcia, np. ze względu na pojawienie się jakiś wniosków niektórych wierzycieli" - powiedział Łużniak.

TXM przedstawił dziś propozycje układowe dla wierzycieli, których wierzytelności są objęte układem. Spółka proponuje m.in., że wierzytelności zostaną objęte konwersją na nowe akcje TXM w wysokości 65% ich wartości.

TXM podał wcześniej dziś, że nadzorca sądowy Krzysztof Gołąb w toku przyspieszonego postępowania układowego złożył opracowany wspólnie ze spółką plan restrukturyzacyjny uwzględniający propozycje układowe dla wierzycieli, spis wierzytelności, w tym spornych. Układ ma wejść w życie w II kw. 2020 r.

Grupa TXM jest właścicielem sieci TXM textilmarket - drugiej największej na polskim rynku sieci odzieżowych sklepów dyskontowych. Jego większościowym akcjonariuszem jest Redan. Spółka jest notowana na GPW od grudnia 2016 r. Redan opiera się na dwóch filarach: dyskontowym (sieć sklepów Textilmarket) oraz modowym (marki Top Secret, Troll oraz - od 2011 r. - Drywash). Od 2003 roku spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)