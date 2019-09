Oznacza to, że Polak będzie jednym z pierwszych kandydatów, którzy będą odpowiadać na pytania eurodeputowanych. Poza komisją ds. rolnictwa pytania będą zadawać mu też europosłowie komisji ds. środowiska.

Przesłuchania kandydatów mają się zacząć w poniedziałek 30 września w Brukseli i zakończyć nieco ponad tydzień później, 8 października.

Jako pierwszy przed komisjami ds. konstytucyjnych i komisją prawną będzie odpowiadał 30 września kandydat na wiceszefa KE ds. relacji międzyinstytucjonalnych Marosz Szefczovicz. Tego dnia przed komisją ds. handlu międzynarodowego stanie też nominowany na komisarza ds. handlu Phil Hogan oraz kandydatka na komisarza ds. innowacyjności i młodzieży Marija Gabriel (komisarz UE ds. społeczeństwa i gospodarki cyfrowej).

Interesujące z polskiej perspektywy przesłuchanie kandydata na komisarza ds. sprawiedliwości (ma się zajmować praworządnością) Didiera Reyndersa ma się obyć przed komisją prawną 2 października. Nominowana na wiceszefową KE ds. wartości (również ma się zajmować praworządnością) Viera Jourova ma odpowiadać na pytania posłów komisji ds. konstytucyjnych oraz komisji wolności obywatelskich w poniedziałek 7 października.

Wiceszef KE Frans Timmermans, który ma odpowiadać za "Europejski Zielony Ład" będzie przesłuchiwany przez komisję środowiska (jako główną) oraz komisję przemysłu oraz transportu (jako dodatkowe) we wtorek 8 października.

1 października, tego samego dnia co Wojciechowskiego, zaplanowano przesłuchania też pięciu innych kandydatów na komisarzy: ds. miejsc pracy Nicolasa Schmita, ds. partnerstwa międzynarodowego Juttę Urpilainen, ds. wewnętrznych Ylvę Johansson, ds. sąsiedztwa i rozszerzenia Laszlo Trocsanyiego oraz ds. zdrowia Stellę Kiriakidu.

W środę 2 października poza Reyndersem na pytania europosłów mają też odpowiadać kandydatka na komisarza ds. transportu Rovana Plumb, mająca zajmować się równość Helena Dalli, ponadto kandydatka na komisarz ds. rynku wewnętrznego Sylvie Goulard oraz Elisa Ferreira (spójność i reformy) i Janez Lenarczicz (zarządzanie kryzysowe).

Kolejnego dnia w czwartek 3 października przesłuchiwani będą Paolo Gentiloni (teka gospodarka), Kadri Simson (energia), Virginijus Sinkeviczius (środowisko i oceany), Johannes Hahn (budżet), Margaritis Schinas (wiceprzewodniczący odpowiadający za "ochronę naszego europejskiego stylu życia") oraz Dubravka Szuica (wiceprzewodnicząca ds. demografii i demokracji.

W poniedziałek 7 października poza Jourovą przesłuchiwany będzie kandydat na szefa unijnej dyplomacji Josep Borrell.

Maraton przesłuchań zamkną 8 października trzej wiceprzewodniczący wykonawczy. Poza Timmermansem będą to Margrethe Vestager (Europa na miarę ery cyfrowej), którą będą przesłuchiwać aż trzy komisje: ds. przemysłu, rynku wewnętrznego oraz ds. gospodarczych (plus dodatkowo komisja prawne) oraz Valdis Dombrovskis (gospodarka, która służy ludziom). Mają go przesłuchiwać komisje ds. zatrudnienia i gospodarczych (plus dodatkowo komisja budżetowa).

Po zakończeniu przesłuchań Konferencja Przewodniczących PE spotka się z trzema kandydatami na wiceprzewodniczących wykonawczych. Celem jest, jak podał PE, "wymiana poglądów".

Kandydaci będą musieli przedstawić na przesłuchaniach swój program i wizję pracy. Następnie komisje, obradując za zamkniętymi drzwiami, przygotują ocenę wystąpienia oraz kompetencji kandydata. W przeszłości zdarzyło się, że negatywna ocena spowodowała wycofanie kandydatury.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem 15 października Konferencja Przewodniczących Komisji (europarlamentu) dokona oceny wyników wszystkich przesłuchań i przekaże swoje wnioski Konferencji Przewodniczących PE. To ostatnie ciało jest odpowiedzialne za ostateczną ocenę i decyzję o zamknięciu przesłuchań lub kontynuowaniu prac w PE.

Jeśli potrzebne będą dodatkowe przesłuchania dotychczas zgłoszonych kandydatów lub alternatywnych, odbędą się one 14 i 15 października, a następnie zostaną ocenione przez Konferencję Przewodniczących Komisji 16 października, przed ostateczną decyzją o zamknięciu przesłuchań przez Konferencję Przewodniczących PE 17 października.

Cały skład KE musi zostać następnie zatwierdzony przez PE w jednym głosowaniu. Odbędzie się ono na sesji plenarnej 23 października w Strasburgu. Przewodniczący i komisarze po zatwierdzeniu przez europarlament są oficjalnie mianowani przez Radę Europejską, która stanowi większością kwalifikowaną.

