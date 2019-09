Prezydent pogratulował Kwiecińskiemu "z całego serca", a premierowi Mateuszowi Morawieckiemu podziękował za wniosek, aby powołać dotychczasowego ministra inwestycji i rozwoju na nowy urząd.

"Finanse, inwestycje i rozwój to w zasadzie wszystko, co byśmy chcieli, żeby działało w Polsce jak najlepiej. Więc ogromna odpowiedzialność w pańskich rękach, ale i - trzeba powiedzieć - w rękach bardzo doświadczonych, w rękach, które potrafiły umiejętnie zarządzać finansami" - powiedział prezydent.

Zaznaczył, że ma na myśli przede wszystkim fundusze europejskie, którymi zajmował się Kwieciński przez całe lata, także z minister Grażyną Gęsicką jako podsekretarz stanu w ministerstwie rozwoju regionalnego.

"Dobrze, że jest nowy minister finansów. Zbliżają się wybory, w polityce zawsze jest to czas pewnego niepokoju i szczególnej sytuacji w państwie" - mówił Andrzej Duda.

Zwracając się do Kwiecińskiego, prezydent powiedział: "wchodzi pan na urząd we właściwym momencie". Przypomniał, że dwa dni temu podpisał ustawę obniżającą podstawową stawkę PIT do 17 proc. "W efekcie to będzie dawało realny zysk w portfelach osób opodatkowanych na zasadach ogólnych" - stwierdził prezydent.

