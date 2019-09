FFiL Śnieżka: Powrót do rentowności sprzed przejęcia nie wcześniej niż po 2021r.



Warszawa, 20.09.2019 (ISBnews) - Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka (FFiL Śnieżka) zakłada, że powrót do poziomu rentowności sprzed przejęcia węgierskiej spółki Poli-Farbe nie nastąpi wcześniej niż po 2021 r., poinformował prezes Piotr Mikrut.

"Generalnie nie jesteśmy zaniepokojeni tym, że wskaźniki rentowności się obniżyły, rozumiemy, z czego to wynika, pewne rzeczy przewidywaliśmy i są one zgodne z naszymi planami czy prognozami" - powiedział Mikrut podczas konferencji prasowej.

"W II półroczu na pewno nie będzie one-offów, ale efekt bazy na Węgrzech będzie występował dalej - oni mają niższą rentowność" - wskazał wiceprezes Witold Waśko.

W związku z tym spółka ocenia, że do powrotu do poziomu rentowności sprzed przejęcia potrzebuje jeszcze co najmniej dwóch pełnych lat.

"Poziom rentowności na poziomie EBITDA, który za ubiegły rok zaraportowaliśmy, wydaje się nam się być celem strategicznym. Na pewno minimalny okres, jaki potrzebujemy, to 2 lata, czyli rok 2020 i 2021. Nie deklaruję, że w 2022 powrócimy do tych poziomów. Bardziej należy rozumieć, że na pewno w 2020 i 2021 jeszcze nie" - powiedział prezes.

Podkreślił, że spółka będzie intensywnie pracować nad utrzymaniem rentowności spółki polskiej i ukraińskiej, a w przypadku spółki węgierskiej - nad jej znaczącą poprawą.

Członkowie zarządu wskazali też, że poprawa rentowności na Węgrzech będzie następować między innymi dzięki uwspólnieniu zakupów.

"Różnice na niektórych surowcach dochodziły do 10%. Dążymy do tego, by cena dla nich doszła do naszego poziomu, co w identycznych surowcach już osiągnęliśmy. W wynikach Poli-Farbe będziemy już to widzieć w przyszłym roku" - powiedział Mikrut.

Śnieżka podkreśla, że jest zadowolona z sytuacji na rynku polskim, gdzie rośnie sprzedaż farb z segmentu premium i produktów do pielęgnacji drewna.

"Na rynku ukraińskim jesteśmy zadowoleni ze strategii, którą tam wdrażamy i akceptujemy pewien spadek przychodów przy poprawie rentowności. Nie jesteśmy zadowoleni z tego, co się dzieje na rynku białoruskim i pracujemy nad nowym portfolio produktów, które da odpowiedź przede wszystkim ze strony białoruskiej fabryki. Białoruskie społeczeństwo mocno przesunęło się w stronę produktów tańszych" - wskazał prezes.

W maju br. Śnieżka zgodnie z planem zamknęła transakcję nabycia 80% udziałów w spółce Poli-Farbe Vegyipari Korlátolt Felelősségű Társaság (Poli-Farbe). Strony ustaliły cenę nabycia 80% udziałów w spółce Poli-Farbe na dzień zamknięcia transakcji na 8,004 mld forintów węgierskich (HUF), tj. około 106,4 mln zł.

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka jest jednym z czołowych producentów farb i lakierów w Polsce. W 2003 r. zadebiutowała na warszawskiej giełdzie. Jej fabryki są zlokalizowane w Polsce, na Ukrainie, Białorusi i Węgrzech. Skonsolidowane przychody sięgnęły 586,8 mln zł w 2018 r.

