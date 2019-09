Włoska grupa określiła skonstruowanie i produkcję AW139 jako swój najważniejszy program śmigłowcowy w ostatnich 15 latach; na maszynę ponad 280 klientów z przeszło 70 krajów złożyło z górą 1100 zamówień. Tysiąc z nich zostało dostarczonych, maszyny uzyskały łącznie blisko 2,5 mln godzin nalotu.

Jak podkreśliła grupa Leonardo, "PZL-Świdnik był pierwotnie jednym z głównych partnerów ponosząc wspólnie ryzyko rozwoju nowego modelu śmigłowca". Zakład w Świdniku zaangażował się w projekt – konstrukcję kadłuba i uruchomienie jego seryjnej produkcji, rozwijając zdolności w produkcji materiałów kompozytowych. Umowę na wytwarzanie kadłubów podpisano w 1998 r.

AW139 to 15-miejscowy dwusilnikowy śmigłowiec, produkowany w wersjach wojskowych i cywilnych m.in. do przewozu osób, w tym jako maszyna VIP, do transportu pracowników platform wiertniczych, misji poszukiwawczo-ratowniczych, transportu medycznego i jako morski śmigłowiec patrolowy.

PZL-Świdnik produkuje kabiny dla Leonardo (wówczas AgustaWestland) od 1996 r. – wtedy dostarczono pierwszy kadłub do śmigłowca AW109. Obecnie świdnicka firma wytwarza struktury lotnicze do niemal wszystkich śmigłowców Leonardo, dotychczas wyprodukowała ich ponad 1500. Leonardo jest producentem śmigłowca AW101, których cztery egzemplarze MON zamówiło w kwietniu br. dla Marynarki Wojennej Wartość umowy wyniosła 1,65 mld zł.

>>> Czytaj też: 820 pocisków rakietowych Feniks dla wojska. MON podpisało umowę z Grupą PGZ